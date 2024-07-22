Будут ли на украинских дорогах автомобили-«фантомы»: ответ МВД — Finance.ua

Будут ли на украинских дорогах автомобили-«фантомы»: ответ МВД
В МВД решили полицейские автомобили-«фантомы» не использовать до конца военного положения. Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко во время Часа вопросов правительству в ВР.
«Что касается „фантомов“, эти автомобили находятся в городе Киеве, там дорогостоящее оборудование. И для того, чтобы во время войны не охотиться за нашими гражданами, мы приняли решение их до конца военного положения не использовать», — сказал Клименко.
До начала полномасштабного вторжения автомобили-«фантомы» имели прежде всего превентивную функцию. Они должны были фиксировать нарушение скоростного режима транспортными средствами в обоих направлениях дорожного движения: как в попутном направлении, так и обратном.
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Ранее сообщалось, что в «фантоме» будут патрулировать инспекторы. В случае грубых нарушений в соответствии с требованиями статьи 35 ЗУ О Национальной полиции, они будут останавливать автомобили нарушителей и рассматривать дела об админправонарушениях.
При автоматической фиксации происходит считывание и распознавание номерных знаков с последующей проверкой в базах данных. Системы автоматической фиксации проработают соответствующие метаданные и автоматически сформируют постановления об административных правонарушениях. К ответственности привлекается владелец автомобиля или пользователь.
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