В МВД сообщили, что мошенники стали использовать аудиодипфейки: как защититься — Finance.ua

В МВД сообщили, что мошенники стали использовать аудиодипфейки: как защититься Сегодня 05:21 — Личные финансы

В МВД сообщили, что мошенники стали использовать аудиодипфейки: как защититься

Мошенники активно применяют аудиодипфейки в своих киберпреступлениях.

Об этом идет речь в сообщении Министерства внутренних дел.

Отмечается, что для создания аудиодипфейков мошенники используют искусственный интеллект.

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Сначала они разрабатывают определенный сценарий схемы и в соцсетях узнают информацию о человеке. А уже потом звонят по телефону и благодаря поддельному аудио убеждают отправить деньги.

Как защититься от аферистов:

не распространяйте личную информацию в соцсетях;

будьте осторожны с подозрительными сообщениями, которые могут содержать фишинг;

в случае получения подозрительного звонка, касающегося близкого человека, попробуйте связаться с ним другим способом.

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