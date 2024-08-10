В МВД сообщили, что мошенники стали использовать аудиодипфейки: как защититься — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В МВД сообщили, что мошенники стали использовать аудиодипфейки: как защититься

Личные финансы
37
В МВД сообщили, что мошенники стали использовать аудиодипфейки: как защититься
В МВД сообщили, что мошенники стали использовать аудиодипфейки: как защититься
Мошенники активно применяют аудиодипфейки в своих киберпреступлениях.
Об этом идет речь в сообщении Министерства внутренних дел.
Отмечается, что для создания аудиодипфейков мошенники используют искусственный интеллект.
Читайте также
Сначала они разрабатывают определенный сценарий схемы и в соцсетях узнают информацию о человеке. А уже потом звонят по телефону и благодаря поддельному аудио убеждают отправить деньги.
Как защититься от аферистов:
  • не распространяйте личную информацию в соцсетях;
  • будьте осторожны с подозрительными сообщениями, которые могут содержать фишинг;
  • в случае получения подозрительного звонка, касающегося близкого человека, попробуйте связаться с ним другим способом.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.