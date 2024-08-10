В МВД сообщили, что мошенники стали использовать аудиодипфейки: как защититься — Finance.ua

В МВД сообщили, что мошенники стали использовать аудиодипфейки: как защититься
Мошенники активно применяют аудиодипфейки в своих киберпреступлениях.
Об этом идет речь в сообщении Министерства внутренних дел.
Отмечается, что для создания аудиодипфейков мошенники используют искусственный интеллект.
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Сначала они разрабатывают определенный сценарий схемы и в соцсетях узнают информацию о человеке. А уже потом звонят по телефону и благодаря поддельному аудио убеждают отправить деньги.
Как защититься от аферистов:
- не распространяйте личную информацию в соцсетях;
- будьте осторожны с подозрительными сообщениями, которые могут содержать фишинг;
- в случае получения подозрительного звонка, касающегося близкого человека, попробуйте связаться с ним другим способом.
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