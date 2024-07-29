Мошенничество при получении товаров для ВСУ: одесские чиновники под подозрением по делу о присвоении почти 4 млн грн — Finance.ua
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Мошенничество при получении товаров для ВСУ: одесские чиновники под подозрением по делу о присвоении почти 4 млн грн

Криминал
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Мошенничество при получении товаров для ВСУ: одесские чиновники под подозрением по делу о присвоении почти 4 млн грн
Мошенничество при получении товаров для ВСУ: одесские чиновники под подозрением по делу о присвоении почти 4 млн грн, esbu.gov.ua
Директору департамента Одесского горсовета и его заместителю вручили подозрение по факту злоупотребления служебным положением.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.
Следствие установило, что директор одного из департаментов Одесского городского совета сговорился со своим заместителем и, вопреки интересам службы, заключал договоры на поставку амуниции и одежды.
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В дальнейшем заместитель руководителя вносил в официальные документы заведомо ложные сведения о фактическом получении части товаров, которых на момент подписания документов не было.
Такие действия привели к материальному ущербу бюджету в размере 3,9 млн грн.
Правоохранители провели 12 обысков в помещении Одесского горсовета и местах проживания фигурантов и изъяли деньги, мобильные телефоны, ноутбуки и другую оргтехнику. Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 1 млн грн.
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Чиновникам сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается.
По материалам:
Finance.ua
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