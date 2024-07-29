«Стать отцом» за 3500 долларов: разоблачили незаконную схему выезда за границу — Finance.ua
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«Стать отцом» за 3500 долларов: разоблачили незаконную схему выезда за границу

Криминал
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Ради выезда за границу предлагали мужчинам «стать отцом» за 3500 долларов США: участникам незаконной схемы сообщили о подозрении.
Об этом пишет Киевская городская прокуратура, столичная полиция.
Дословно полиция: «Организатор схемы — 30-летняя экс-секретарь горрайонного суда Одесской области. Она привлекла к противоправной деятельности сообщника, в задачу которого входил поиск клиентов, и женщин с несовершеннолетними детьми, которые за деньги должны были подтвердить в суде отцовство незнакомых им мужчин. Теперь участникам схемы грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Детали: Правоохранители разоблачили группу лиц, на территории нескольких областей Украины, во время действия военного положения организовавших схему, которая помогала военнообязанным мужчинам пересечь государственную границу Украины.
Так, 30-летняя жительница Одесской области и ее 30-летний муж подыскивали гражданок Украины, имеющих малолетних детей, которые за деньги, в судах подтверждали, что военнообязанный мужчина является отцом ребенка. Вместе с тем в свидетельстве о рождении со слов матери отцом был указан другой мужчина.
Потом мужчина, имея уже двоих собственных детей, подавал иск в суд, в котором просил внести изменения в документы ребенка, к которому он не имеет никакого отношения, вписав его отцом. В дальнейшем это позволяло фиктивным «отцам», пригодным к военной службе, беспрепятственно уехать за пределы Украины как многодетным.
По материалам:
Економічна Правда
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