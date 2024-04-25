Рада приняла закон о начислении пенсий украинцам, работавшим за рубежом — Finance.ua

Рада приняла закон о начислении пенсий украинцам, работавшим за рубежом Сегодня 15:01 — Казна и Политика

Рада приняла закон о начислении пенсий украинцам, работавшим за рубежом

Верховная Рада приняла законопроект № 9453 о пропорциональном исчислении страхового стажа для лиц, работавших за пределами Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

В чем проблема

После широкомасштабного вторжения рф Украина разорвала дипломатические отношения со страной-агрессором. Контакты и документооборот между государственными учреждениями были прекращены, а обмен документами, удостоверяющими продолжительность трудового стажа и суммы заработка — невозможен.

Как следствие, украинцы, переехавшие в Украину с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей, не могли выполнить требование действующего на сегодняшний день требования закона — подтвердить, что они не получают пенсию от пенсионных органов рф, и соответственно, получить назначение пенсии в Украине.

Кроме того, рф и Украина вышли из Соглашения между государствами-участниками СНГ о гарантиях прав граждан этих стран по пенсионному обеспечению. В связи с этим украинцы, которые часть своей профессиональной жизни работали в рф, Беларуси, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, утратили возможность включать периоды такой работы в свой страховой стаж в Украине. Это, в свою очередь, приводило к уменьшению их пенсионных прав и, соответственно, размеров пенсии (или вообще лишало права на назначение пенсии).

Что изменится

Принятый законопроект № 9453 решает эти и ряд других существенных проблем в сфере пенсионного обеспечения.

1. Упрощается механизм возобновления выплаты пенсий для крымчан. Отменено требование получения информации от Пенсионного фонда рф.

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Теперь человеку, который переехал из Крыма, достаточно подать заявление, в котором отметить, что он не получает пенсию в Крыму и желает ее получать в Украине. Для расчета пенсии можно предоставить трудовую книжку или пенсионное дело (если оно есть на руках). Никаких подтверждений от Пенсионного фонда страны-агрессора не требуется.

2. Для определения права на пенсию будет учитываться страховой стаж, полученный в других странах, даже если с этой страной не заключено соглашение о пенсионном обеспечении.

То есть человек, по возвращении из-за рубежа, например из Италии, сможет зачислить период работы в этой стране для определения права на назначение пенсии в Украине в 60, 63 или 65 лет. Для этого необходимо будет предоставить Пенсионному Фонду документ, подтверждающий работу за пределами Украины.

«Для определения размера пенсии будут учитываться только взносы / ЕСВ, уплаченные в Украине (т.н. пропорциональный принцип начисления пенсии). То есть размер назначенной пенсии будет зависеть от количества уплаченных в Украине страховых взносов (чем больше размер взносов, тем больше пенсия) и стажа работы, который человек наработал до 1 января 2024 года, а время выхода на пенсию будет учитывать работу как в Украине, так и за рубежом», — пояснили в Минсоцполитики.

3. В страховой стаж при назначении пенсии в Украине не будет относиться работа на страну-агрессора после 2014 года.

Закон предусматривает не засчитывать в страховой стаж с 19 февраля 2014 года периоды военной службы в силовых структурах, незаконных вооруженных или военизированных формированиях, судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях, а также добровольное занятие должностей в незаконных органах власти.

Напомним, по состоянию на 1 апреля в Украине насчитывалось 10,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсий сейчас 5743 грн. 12,06% из общего количества пенсионеров получают выплаты более 10 000 грн.

По данным ПФУ, самые большие выплаты получат в Киеве — 7 848 грн. Второе место занимает Ровенская область — 7 205 гривен. В первую пятерку по размеру пенсии вошли Донецкая (7017 гривен), Луганская (6525 гривен) и Днепропетровская области (6333 гривны). Наименьшие пенсии в Тернопольской области — 4 400 гривен; Черновицкой — 4 598 гривен; Закарпатской — 4 616 гривен.

Справка Finance.ua:

в то время как в марте 2024 года Пенсионный фонд проиндексировал пенсии почти 10 миллионам граждан Украины, есть много категорий пенсионеров, у которых выплаты не выросли;

американцы в большинстве своем считают, что им нужно примерно 1,46 млн долларов (57 млн ​​грн), чтобы комфортно выйти на пенсию. Это на 53% больше средней цифры, которую они называли в 2020 году.



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