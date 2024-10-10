Рада после принятия закона о повышении военного сбора исключила введение его задним числом — Finance.ua

Рада после принятия закона о повышении военного сбора исключила введение его задним числом Сегодня 16:31 — Казна и Политика

Рада после принятия закона о повышении военного сбора исключила введение его задним числом

Отказ народных депутатов поддержать исправление № 988 при принятии в четверг закона № 3939-IX (№ 11 416д) об особенностях налогообложения в условиях действия военного положения означает повышение военного сбора (ВС) с 1,5% до 5% с момента вступления закона в силу, а не задним числом с 1 октября, как это предполагалось изначально.

Об этом сообщил первый заместитель председателя профильного парламентского комитета Ярослав Железняк.

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«Есть один плюс: фактически налогообложение доходов задним числом не будет для большинства плательщиков. То есть на бумаге оно с 1 октября, но поскольку закон будет подписан уже явно позже, то механизма этого „заднего числа“ фактически нет», — написал он в телеграм-канале.

В то же время, депутат отметил, что алгоритм действий для налоговых агентов в связи с переходом к новой ставке военного сбора посреди текущего месяца также содержался в исправлении № 988.

«Юридические колышки (их там несколько десятков), которые вбивали, чтобы конструкция хорошо держалась, — все выпали», — подчеркнул Железняк.

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По его словам, для налогоплательщиков на упрощенной системе налогообложения уплата военного сбора все равно вводится с 1 октября.

Нардеп предположил, что после отклонения правки финансового комитета № 988 «возникнет очень много практических вопросов по реализации закона». По его мнению, закон в таком виде подписывать нельзя.

Председатель комитета Даниил Гетманцев раскритиковал решение депутатов отклонить эту поправку. По его словам, в нем содержалась норма о возможности зачисления военного сбора при расчете минимального налогового обязательства (МНО) для плательщиков единого налога и освобождения е-резидентов от уплаты ВС.

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«Предлагаю налогоплательщикам поблагодарить оппозицию, которая во время голосования за ресурсный законопроект сбила комитетскую поправку, предусматривавшую ряд положительных для налогоплательщиков предложений, которые должны были смягчить последствия повышения военного сбора», — написал он в четверг в телеграм-канале.

Среди других «убытых» норм он назвал льготы для физлиц-предпринимателей (ФЛП) по неуплате ВС во время пребывания на больничном или отпуске, а также в случае регистрации ФЛП на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

Кроме того, не были приняты нормы об отсрочке уплаты ВС за первый месяц, в котором закон вступил в силу, и о вето на штрафы из-за неуплаты ВС за октябрь.

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По словам Гетманцева, отклонив правку № 988, парламентарии также отменили возможность неприменения ставки 5% к доходам, подлежащим годовому декларированию по итогам 2024 года.

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