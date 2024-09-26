В НБУ посчитали, как повышение налогов повлияет на цены в Украине — Finance.ua

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В НБУ посчитали, как повышение налогов повлияет на цены в Украине

Личные финансы
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В НБУ посчитали, как повышение налогов повлияет на цены в Украине
В НБУ посчитали, как повышение налогов повлияет на цены в Украине
Запланированное в Украине повышение налогов будет оказывать почти нулевое влияние на инфляцию. Увеличение налогов с граждан компенсируется расходами из бюджета.
Об этом сказал заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук в интервью Центру экономической стратегии.

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Николайчук отметил, что НБУ фактически делал такую ​​оценку и она была отражена в июльском «Инфляционном отчете». В нем отмечалось, что могут быть дополнительные эффекты на инфляцию в случае повышения ставок на отдельные налоги, например на НДС.
«В то же время в том пакете, который ушел в парламент, мы заключаем, что большинство налоговых инициатив будут иметь преимущественно близкое к нейтральному влияние на цены», — сказал он.
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По его словам, это объясняется тем, что из-за повышения налогообложения доходов дополнительные бюджетные ресурсы будут возвращаться в экономику, соответственно, не создавая значительного дополнительного давления на спрос и цены.

Повышение налогов в Украине

Верховная Рада приняла проект изменений в Налоговый кодекс в первом чтении. Планируется, что после принятия в целом налоги повысят с 1 октября.
Проект закона в целом даст дополнительный ресурс государственному бюджету в 2024 году на 58 млрд гривен и 137 млрд гривен в 2025 году, в основном за счет повышения военного сбора с граждан.
В частности, предлагается:
  • повышение военного сбора с 1,5 до 5% для зарплат, дивидендов и других доходов физических лиц;
  • введение военного сбора в размере 1% от дохода юридических лиц и ФЛП плательщиков единого налога 3 группы дополнительно к единому налогу;
  • введение фиксированного военного сбора для 1 и 2 группы ФЛП дополнительно к единому налогу;
  • авансовые взносы по налогу на прибыль для АЗС;
  • повышение ставки налога на прибыль для банков за 2024 год до 50%;
  • повышение ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%.
Finance.ua создал интерактивную карту с экономическими фактами и рекордами Украины. По ссылке вы можете перейти на любую область нашей страны и ознакомиться с интересными фактами в таких областях как финансы, ІТ, промышленность, агро и туризм:

Интерактивная карта экономических фактов и рекордов Украины 🥇

По материалам:
РБК-Україна
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