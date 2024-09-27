Глава Минфина высказался о влиянии повышения налогов на бизнес — Finance.ua

Глава Минфина высказался о влиянии повышения налогов на бизнес Сегодня 15:01 — Казна и Политика

Глава Минфина высказался о влиянии повышения налогов на бизнес

Повышение налогов неизбежно повлияет на бизнес, однако это вынужденный шаг из-за ограниченных финансовых возможностей страны.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в рамках дискуссии «Повышение налогов и новый общественный договор» проекта «Новая страна» LB.ua и EFI Group.

«Повышение налогов в Украине — вынужденный шаг. Это решение повлияет на бизнес, но другие варианты практически исчерпаны», — подчеркнул Марченко.

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По его словам, внутренние заимствования достигли критического предела, поскольку они лишь поддерживают существующую систему, не создавая новых расходов. Таким образом, все привлеченные средства используются исключительно для погашения уже произведенных выплат и их обслуживания.

Министр отметил непредсказуемость внешних заимствований, отметив, что в первом квартале этого года Украина получила лишь десятую часть необходимого объема внешней помощи.

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«На этот год от партнеров привлекут 41,3 млрд долл., ожидаемая сумма в следующем году — 38,4 млрд. Однако это не означает, что выплаты будут стабильными», — подчеркнул он.

К тому же Марченко подчеркнул, что пересмотр расходов имеет свои ограничения, а оптимизация военных расходов невозможна для сохранения расходов на оборону на текущем уровне в условиях продолжающейся войны.

Что известно о повышении налогов

17 сентября 2024 г. Верховная Рада Украины со второй попытки поддержала в первом чтении законопроект № 11 416д об увеличении налогов на 58 миллиардов гривен в этом году и 137 млрд в следующем для обеспечения обороны.

В частности, планируется: повышение военного сбора с 1,5% до 5%; увеличение налогов на 1−2 группу ФЛП; авансовые взносы на АЗС; 1% на все формы ФЛП 3-й группы; 25% прибыли на финучреждения; помесячная отчетность НДФЛ (для экономического бронирования); 50% налога на прибыль банков в 2024 году.

Справка Finance.ua:

Ранее народный депутат Украины Нина Южанина рассказала, как повышение налогов повлияет на предпринимателей и граждан. По ее словам, физические лица-предприниматели первой, второй и четвертой групп, ранее не платившие военный сбор, теперь будут обязаны ежемесячно платить 800 грн с каждого;

бизнес выступил против принятого законопроекта о повышении налогов и предлагает властям для наполнения бюджета сосредоточиться на борьбе с теневой экономикой и реформировании таможни;



представители бизнес-ассоциаций отмечают, что такое резкое повышение налоговых ставок второй год подряд негативно повлияет на инвестиционную привлекательность Украины, что особенно важно в контексте текущей войны и сложной экономической ситуации.

Укрінформ По материалам:

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