Работодатели смогут получить компенсацию за трудоустройство людей с инвалидностью через «Дія» — Finance.ua

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Работодатели смогут получить компенсацию за трудоустройство людей с инвалидностью через «Дія»

Казна и Политика
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Работодатели смогут получить компенсацию за трудоустройство людей с инвалидностью через «Дія»
Работодатели смогут получить компенсацию за трудоустройство людей с инвалидностью через «Дія»
Работодатели, нанявшие человека с инвалидностью, могут получить через портал «Дія» компенсацию за обустройство его рабочего места.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
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«Это значительно упростит и ускорит процесс получения финансовой помощи. А еще мотивирует компании трудоустраивать лиц с инвалидностью и обеспечивать им комфортные условия труда», — говорится в сообщении

Как было раньше

Такую программу правительство ввело еще в августе прошлого года. С этого времени работодатели могли получать компенсацию за уже приобретенные средства для обустройства рабочего места сотрудников с инвалидностью. В частности, за мебель, компьютеры, специальные программы и вспомогательные системы. С полным перечнем оборудования можно ознакомиться по ссылке.
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Однако чтобы получить финансовую помощь, работодателю приходилось ехать в центр занятости по месту осуществления деятельности, делать сканы необходимых документов и от руки писать заявление.

Что изменилось

Теперь сделать это можно в несколько кликов на портале «Дія».
Если вы трудоустроили лицо с инвалидностью, оборудовали для него рабочее место и хотите получить компенсацию от государства:
  1. Авторизируйтесь на портале «Дія» с помощью КЭП.
  2. Заполните заявление: укажите данные о лице с инвалидностью и оборудованном рабочем месте.
  3. Прикрепите документы, подтверждающие трудоустройство, покупку вспомогательных средств и справку медико-социальной экспертной комиссии, удостоверяющую инвалидность сотрудника.
  4. Укажите IBAN счета.
  5. Подпишите заявление КЭПом.
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После этого ожидайте решения в течение 13 рабочих дней. Если оно положительное — средства поступят на ваш счет в течение 5 рабочих дней.

Условия программы

На компенсацию можно подать только, если сотрудник с инвалидностью начал работать в вашей компании в течение последних 90 дней на момент подачи заявления.
Напомним, Министерство социальной политики и Всемирная продовольственная программа ООН расширили поддержку людей с инвалидностью. Так, денежную помощь получат еще более 310 тыс. человек по всей стране. Сейчас такую ​​помощь уже получают пенсионеры, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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