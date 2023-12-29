В Украине увеличили компенсации работодателям за трудоустройство ВПЛ и ВПЛ с инвалидностью — Finance.ua

В Украине увеличили компенсации работодателям за трудоустройство ВПЛ и ВПЛ с инвалидностью Сегодня 09:34 — Казна и Политика

Кабинет Министров Украины увеличил сроки и размеры предоставления работодателям компенсации затрат на оплату труда за трудоустройство внутри перемещенных лиц и внутри перемещенных лиц с инвалидностью.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, передает УНН со ссылкой на министерство экономики.

«Правительство увеличило общую продолжительность предоставления компенсации расходов с двух до трех месяцев работодателю за трудоустройство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и до 6 месяцев — за трудоустройство ВПЛ из числа лиц с инвалидностью. Изменится и сам размер компенсаций. Если раньше они выплачивались, исходя из суммы 6700 грн в месяц, то теперь такие компенсации привязали к размеру минимальной зарплаты, которая с 1 января будет составлять 7100 грн, а с 1 апреля — 8000 грн», — сообщила Бережная.

По ее словам, если работодатель принимает на работу ВПЛ, то в следующем году он получит право на компенсацию до 24 тысяч гривен за такое лицо. Если это будет ВПЛ из числа лиц с инвалидностью, то такие выплаты могут составлять до 48 тысяч гривен на каждого соответствующего работника.

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УНН По материалам:

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