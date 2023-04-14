Как получить статус лица с инвалидностью в результате войны — Finance.ua

Как получить статус лица с инвалидностью в результате войны Сегодня 19:00 — Личные финансы

Как получить статус лица с инвалидностью в результате войны, напомнили «Я и Закон».

участникам добровольческих формирований территориальных общин;

участникам добровольческих формирований, не вошедших в состав ВСУ;

военнослужащим, участвовавшим в боевых действиях.

Напомним, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим продлением ВВК).

То есть лица с инвалидностью любой группы — и третьей, и второй, — обратила внимание адвокат, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. При этом в соответствии с нормой срок отсрочки составляет до 6 месяцев с последующим прохождением ВВК. Это означает, что отсрочка может быть предоставлена и на неделю, и на месяц, и на полгода, вплоть до полугода подряд.

Справка Finance.ua:

Работники, получившие на предприятии, в учреждении, организации трудовое увечье или профессиональное заболевание, имеют преимущественное право на оставление на работе при сокращении штата или численности работников, если по квалификации и производительности труда они не уступают другим работникам.

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