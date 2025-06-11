Работа в супермаркете в Польше (требования, зарплата, соцпакет) — Finance.ua

Работа в супермаркете в Польше (требования, зарплата, соцпакет)
Работа в супермаркете требует специального образования и позволяет быстро начать зарабатывать. Об этом пишет Іnpoland.
Средняя заработная плата
На позициях кассира, продавца или грузчика в супермаркетах Польши обычно колеблется от 3200 до 4500 злотых (от 35 572 до 50 тыс. грн) брутто в месяц, в зависимости от города, сети и опыта работника.
Часто предлагают также почасовую оплату -около 15−20 злотых за час.
Зарплата может расти, если работать сверхурочно или по выходным.
Требования для кандидатов
- Возраст от 18 лет,
- базовое знание польского языка для общения с клиентами,
- ответственность и готовность к физическому труду.
Подать заявку на работу можно через официальные сайты супермаркетов (например, Biedronka, Lidl, Auchan), а также через популярные платформы по трудоустройству — Pracuj. pl, OLX или специализированные агентства по трудоустройству. Обычно нужно заполнить онлайн-анкету и отправить резюме. Некоторые компании проводят собеседование по телефону или в режиме онлайн.
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Соцпакет
- После трудоустройства украинцам предоставляется официальный трудовой договор, гарантирующий социальные выплаты и медицинское страхование.
Напомним, представители профсоюзов в Польше хотят повышения зарплаты на 349 злотых брутто, с 4666 злотых до 5015 злотых. Профсоюзы передали министру финансов страны Анджею Доманскому предложение о повышении минимальной зарплаты.
Предлагаемое повышение значительно превышает правительственные прогнозы, согласно которым минимальная заработная плата и оклады солдат, служащих и пожарных не должны вырасти более чем на 3,8%.
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