Пышный рассказал о том, появятся ли другие портреты на банкнотах гривны — Finance.ua
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Пышный рассказал о том, появятся ли другие портреты на банкнотах гривны

Финтех и Карты
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Пышный рассказал о том, появятся ли другие портреты на банкнотах гривны
Пышный рассказал о том, появятся ли другие портреты на банкнотах гривны
Дизайн банкнот гривны был утвержден более 30 лет назад. Он выполняет свои функции для страны, но каждое новое поколение имеет право на свое видение.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщается в его интервью на «Украинском радио».
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«Мы не хотим этого спора, но стремимся к этой дискуссии. Но украинцы никогда не потеряют шанс устроить хороший спор», — сказал он во время выставки-экспедиции «Гривна. Больше, чем деньги», которую презентовал НБУ.
По его словам, он видит, что украинцы иногда недооценивают себя и имеют комплекс неполноценности. «Мы хотим рассказать о вещах, которыми мы должны гордиться. В то время когда на московии действительно лягушки квакали, у нас в определенной степени даже валютный союз существовал и такой средневековый форекс», — рассказал глава НБУ.
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Пышный отметил, что пока не нужно забегать вперед, но «вот это поколение, которое сейчас переживает эти драматические события, оно вправе сказать свое слово о том, какие ценности, какие фигуры, что именно, какое послание должна нести в себе следующая банкнота».
Он напомнил, что дизайн банкнот, которыми мы сейчас пользуемся, утвержден в 1992 году.
«На нем исторические фигуры, на нем понятные для нас ценности, это все очень важные вещи, и они выполняют свою функцию. Но ведь смотрите за это время в Европейском Союзе, трижды уже обновили дизайн банкнот. Почему это происходит? Потому что каждое следующее поколение должно иметь возможность сказать что-то свое и ощутить связь с этим», — добавил он.
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Пышный подчеркнул, что НБУ не говорит о том, что собирается уже сейчас что-либо менять. «Но мы хотим, чтобы эта выставка заинтересовала вас. Мы хотим, чтобы эта дискуссия, собственно, получила фундаментальную основу. А эта фундаментальная основа это как раз и есть тот рассказ, который мы излагаем о гривне, которая представляет собой больше, чем деньги», — добавил он.
Напомним, Национальный банк Украины упрощает наличные расчеты посредством изъятия из обращения старых монет и банкнот. В итоге номинальный ряд гривны сократился с 17 до 12 единиц — с шести монет и шести банкнот.
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На гривневых банкнотах изображены следующие личности:
  • 1 грн — Владимир Великий (князь Киевской Руси)
  • 2 грн — Ярослав Мудрый (великий князь Киевский)
  • 5 грн — Богдан Хмельницкий (гетман)
  • 10 грн — Иван Мазепа (гетман, меценат, государственный деятель)
  • 20 грн — Иван Франко (писатель, поэт, публицист, общественный деятель)
  • 50 грн — Михаил Грушевский (историк, первый президент Центральной Рады УНР)
  • 100 грн — Тарас Шевченко (поэт, художник, национальный символ Украины)
  • 200 грн — Леся Украинка (поэтесса, драматург, общественный деятель)
  • 500 грн — Григорий Сковорода (философ, писатель, просветитель)
  • 1000 грн — Владимир Вернадский (ученый, основатель академии наук Украины).
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По материалам:
РБК-Україна
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