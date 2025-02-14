Пышный прокомментировал выход банка Revolut на украинский рынок — Finance.ua

Пышный прокомментировал выход банка Revolut на украинский рынок Сегодня 16:15 — Фондовый рынок

Пышный прокомментировал выход банка Revolut на украинский рынок

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что Revolut не обращался к регулятору относительно выхода на украинский рынок. В то же время НБУ внимательно следит за ситуацией и готов немедленно отреагировать в случае нарушения законодательства.

Об этом он рассказал в интервью Forbes

На вопрос журналиста, обращался ли к НБУ Revolut по поводу выхода на украинский рынок, Пышный ответил: «Никаких обращений не было. Мы мониторим ситуацию и принимаем во внимание информацию в публичном пространстве. Если НБУ увидит нарушения законодательства со стороны компании, отреагируем немедленно и соответствующе. Также взаимодействуем с регуляторами других стран для исследования этого вопроса».

По его словам, такими странами стали Литва, Великобритания, а еще европейский Центробанк, хотя перечень стран существенно шире.

«Конечно, НБУ обратил внимание на резонансные заявления и связанные с ними события, мы должны всесторонне исследовать звучащие вопросы. Но пока никаких процедур, никаких переговоров, никакой административной коммуникации в Нацбанке не происходит», — добавил Пышный.

Напомним, 11 февраля компания Revolut официально объявила о начале работы в Украине.

Специально для Украины они презентовали специальную дебетовую карту Clear Sky. Они выпускаются для украинцев бесплатно, необходимо только оплатить доставку Новой почтой.

УНН По материалам:

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