Пышный прокомментировал выход банка Revolut на украинский рынок — Finance.ua
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Пышный прокомментировал выход банка Revolut на украинский рынок

Фондовый рынок
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Пышный прокомментировал выход банка Revolut на украинский рынок
Пышный прокомментировал выход банка Revolut на украинский рынок
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что Revolut не обращался к регулятору относительно выхода на украинский рынок. В то же время НБУ внимательно следит за ситуацией и готов немедленно отреагировать в случае нарушения законодательства.
Об этом он рассказал в интервью Forbes.
На вопрос журналиста, обращался ли к НБУ Revolut по поводу выхода на украинский рынок, Пышный ответил: «Никаких обращений не было. Мы мониторим ситуацию и принимаем во внимание информацию в публичном пространстве. Если НБУ увидит нарушения законодательства со стороны компании, отреагируем немедленно и соответствующе. Также взаимодействуем с регуляторами других стран для исследования этого вопроса».
По его словам, такими странами стали Литва, Великобритания, а еще европейский Центробанк, хотя перечень стран существенно шире.

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«Конечно, НБУ обратил внимание на резонансные заявления и связанные с ними события, мы должны всесторонне исследовать звучащие вопросы. Но пока никаких процедур, никаких переговоров, никакой административной коммуникации в Нацбанке не происходит», — добавил Пышный.
Напомним, 11 февраля компания Revolut официально объявила о начале работы в Украине.
Специально для Украины они презентовали специальную дебетовую карту Clear Sky. Они выпускаются для украинцев бесплатно, необходимо только оплатить доставку Новой почтой.
По материалам:
УНН
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