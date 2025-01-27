Пышный: чистый кредитный портфель банков бизнеса вырос на 21%, населения — 39% — Finance.ua
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Пышный: чистый кредитный портфель банков бизнеса вырос на 21%, населения — 39%

Кредит&Депозит
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Пышный: чистый кредитный портфель банков бизнеса вырос на 21%, населения — 39%
Пышный: чистый кредитный портфель банков бизнеса вырос на 21%, населения — 39%
Кредитование уверенно растет более года как в корпоративном, так и розничном сегментах рынка. Чистый (без учета сформированных резервов) кредитный портфель бизнеса за 2024 год, по оперативным данным, вырос на 65 млрд грн, или на 21%, населения — на 62 млрд грн, или на 39%.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в Facebook.
Пышный: чистый кредитный портфель банков бизнеса вырос на 21%, населения — 39%
Как написал Глава НБУ, «это результат как возобновления спроса бизнеса и населения на кредиты, так и увеличения риск-аппетита банков».
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Этот рост преимущественно сформирован рыночными механизмами, поскольку доля бизнес-кредитов в рамках программы «Доступные кредиты 5−7-9%», определяющей бизнес в первый год полномасштабной войны, сократилась до 34%; корпоративный кредитный портфель растет у банков всех групп.
«Финучреждения активно наращивают кредитование предприятий разного размера, в частности, крупнейших отраслей — сельского хозяйства, торговли и промышленности, таким образом становясь причастными к их росту; о закредитованности речь не идет!» — отметил Пышный.
Бизнес сохраняет умеренную долговую нагрузку на близком к довоенным показателям уровне, а соотношение розничных ссуд банков и небанковских финучреждений к годовым доходам населения составляет лишь 10%.
Ужесточение конкуренции стимулировало банки улучшить условия по кредитам, в частности снизить ставку по бизнес-кредитам в среднем до доковидных 15% годовых.
Качество портфеля улучшается — доля NPL сократилась до 31% к 1 декабря 2024 года, или на 6 в. п. с начала прошлого года, а показатели миграции гривневых кредитов населения и бизнеса в категорию неработающих сопоставимы с показателями довоенного уровня.

Справка Finance.ua:

  • Народные депутаты намерены переписать правила кредитной истории. Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал принять соответствующий законопроект № 12 260 за основу. Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
  • В 2024 году гривневые банковские вклады выросли на 15,8% (+257 млрд грн) до 1 885,3 млрд грн, вклады в валюте выросли на 4,2% (+0,8 млрд долл.) до 20,1 млрд долл.
  • По состоянию на 1 декабря 2024 года в 62 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 69,5 млн вкладов на сумму 1 трлн 347 млрд гривен. Из них 355 тысяч было на сумму более 600 тысяч гривен.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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