Лимиты на денежный перевод: что будет с 1 февраля — Finance.ua

Лимиты на денежный перевод: что будет с 1 февраля Сегодня 12:03 — Личные финансы

Лимиты на денежный перевод: что будет с 1 февраля

С 1 февраля 2025 г. в Украине банки начнут устанавливать ограничения на переводы по реквизитам IBAN для клиентов без документально подтвержденного дохода.

Об этом сообщает НБУ.

Для попавших в группу «высокого риска» клиентов планируется установить лимит на исходящие переводы в сумме до 50 тыс. грн в месяц.

с 1 февраля 2025 года — в сумме до 150 тыс. грн в месяц;

с 1 июня 2025 года — в сумме до 100 тыс. грн в месяц.

Кого не будет касаться

Лимиты не будут касаться клиентов, доходы которых подтверждены, например, получающих зарплату на банковские карты и волонтеров.

Клиенты также смогут обратиться в банк для запроса на повышение лимита при предоставлении документального подтверждения средств.

Что важно: если в октябре Национальный банк установил ограничения только на переводы с карты на карту (т.н. P2P-переводы), то теперь ограничения будут введены на все возможные переводы, включая перевод по реквизитам счета (IBAN), которые НБУ сначала вообще не ограничивал.

Кроме того, банки — участники этого соглашения введут ограничение на количество счетов, открытых в одной валюте для одного клиента: не более трех счетов в одной валюте для клиентов без документально подтвержденных источников доходов.

Депозитные, кредитные счета и счета, открываемые для использования программ государственной поддержки (как, например, Национальный кешбэк), ограничиваться не будут.

Напомним, глава НБУ Андрей Пышный, комментируя факт подписания меморандума, в частности заявил, что меморандум не усиливает финансовый мониторинг и оценку клиента в банках и не вводит дополнительные ограничения для клиентов.

В волонтерской среде резонно опасаются, что нововведения усложнят процесс сбора денег, особенно если собирается большая сумма на что-то «серьезное».

Если вам не хватает денег, то с кредитной картой вы всегда сможете больше! Выбирайте свой в специальном каталоге на Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.