Проверка ФЛП по-новому: эксперт рассказал, к чему готовиться предпринимателям — Finance.ua

Проверка ФЛП по-новому: эксперт рассказал, к чему готовиться предпринимателям Сегодня 20:00 — Личные финансы

Проверка ФЛП по-новому: эксперт рассказал, к чему готовиться предпринимателям

В Украине не утихает обсуждение меморандума , который подписали несколько крупнейших банков и к которому в перспективе планируют приобщиться другие участники финансового рынка. Изменения предусмотрены как для физических лиц, так и для предпринимателей Причем для ФЛП новшеств больше.

Что ждет представителей бизнеса, рассказал налоговый консультант Михаил Смокович.

К физическим лицам-предпринимателям банки будут применять риск-ориентированный подход.

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Наибольшее усиление контроля ощутят представители 1 группы единого налога, которым не исполнилось шести месяцев. Их бизнес-деятельность будут изучать при установлении деловых отношений, а также проводить мониторинг операций по счету в соответствии с суммой среднемесячного дохода.

Что касается ФЛП на общей системе налогообложения и на других группах единого налога, к ним будут применять индивидуальный подход к оценке рисков. Плюс в меморандуме обозначили индикаторы, обнаружение которых может привести к усиленному мониторингу:

резкое увеличение операций по счету ФЛП от различных контрагентов (ФЛ, ФЛП);

нулевой остаток по счету по состоянию на начало и конец дня;

нетипичное увеличение количества входящих операций на счет ФЛП от физических лиц в день, что не соответствует особенностям ведения бизнеса;

дробление переводов разными суммами или на одного контрагента в течение месяца (если это не предусмотрено бизнес-моделью).

«Не ожидал, что новые ограничения по банковским операциям будут так быстро. Кроме того, меморандумом предусмотрено усиление финансового мониторинга для ФЛП и увеличение усилий по выявлению групп связанных между собой компаний. Это может принести некоторые неудобства клиентам банков, в частности с предоставлением подтверждающих документов», — заметил Смокович.

То есть украинцам придется чаще общаться с банком, если они хотят пользоваться всеми деньгами, заработанными в процессе предпринимательской деятельности (речь идет именно о денежных переводах с карты на карту и по реквизитам IBAN). К примеру, ФЛПы будут регулярно подавать налоговые декларации, чтобы подтвердить свой доход и увеличить установленный лимит.

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По мнению эксперта, большинство граждан вообще не заметят изменений, потому что не отправляют на карты других физических лиц более 50 000 грн в месяц. О 150 000 грн и говорить нечего, учитывая среднемесячный доход по Украине. Поэтому налоговый консультант призвал население дождаться реализации нововведений и посмотреть, как будут работать новые нормы, прежде чем делать выводы.

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