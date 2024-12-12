В Ощадбанке объяснили, когда берут комиссию за снятие наличных денег — Finance.ua

В Ощадбанке объяснили, когда берут комиссию за снятие наличных денег Сегодня 09:01 — Финтех и Карты

В Ощадбанке объяснили, когда берут комиссию за снятие наличных денег

В госфинучреждении «Ощадбанк» рассказали, при каких условиях происходит списание комиссии при снятии наличных средств через банкомат. На снятие средств жалуются клиенты банка.

Об этом сообщает портал «Новини.Live» со ссылкой на сообщение банка.

Один из клиентов хотел уточнить у представителя банка, когда Ощадбанк начал снимать комиссию с карт, куда поступают социальные выплаты, во время снятия в банкоматах. Он постоянно снимал деньги, и раньше дополнительные деньги не взимались, лимиты на снятие не превышал. Также отметил, что финучреждение о списании средств за услугу не ставит граждан в известность.

Сотрудник головного офиса Ощадбанка отметил, что средства могут взимать за услугу снятия наличных денег в банкоматах. Сумма комиссии зависит от типа платежной карты, согласно утвержденным тарифам банка. В то же время есть сумма, которую разрешается снимать без комиссии, средства списывают в случае ее превышения. Нельзя снимать больше лимита в 10 тыс. гривен. Для проверки карты посоветовали звонить с финансового номера в контакт-центр 800 210 800.

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«Согласно тарифам банка, если снимать наличные с других украинских банкоматов, в пределах лимита по счету 10 000 гривен в месяц не тарифицируется, свыше лимита — 1% + 5 гривен. С тарифами можно всегда ознакомиться на сайте банка в открытом доступе», — добавили в банке.

Как говорится на портале банка, по тарифу «Мой счет» на бесплатное снятие наличных в банкоматах украинских банков был снижен порог до 10 тыс. грн. В то же время, свыше лимита 10 тыс. грн — 1.00% + 5 грн.

Также изменили комиссию за перевод на счета, открытые в Ощадбанке, через приложение «Ощад 24/7» — 3 грн, на счет другого финучреждения — 1.00% + 5 грн.

В общей сложности Ощадбанк разрешает снимать наличные деньги до 50 тыс. гривен в сутки, однако не более 20 тыс. за один раз.

Во вторник, 10 декабря, украинские банки при координации банковских ассоциаций подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг.

Если же документально подтвержденного дохода нет, то банки обязуются установить лимиты (будут распространяться на переводы по реквизитам IBAN) на операции:

с 01.02.2025 — для клиентов «высокого» уровня риска устанавливать лимит в сумме до 50 тыс. грн/мес;

для клиентов «среднего» и «низкого» уровней риска — в соответствии с лимитами и сроками поэтапной реализации: с 01.02.2025 — в сумме до 150 тыс. грн/мес; с 01.06.2025 — в сумме до 100 тыс. грн/мес.

с 01.02.2025 — в сумме до 150 тыс. грн/мес;

с 01.06.2025 — в сумме до 100 тыс. грн/мес.

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