На 99% людей это не повлияет: экономист прокомментировал ограничение переводов между картами — Finance.ua

На 99% людей это не повлияет: экономист прокомментировал ограничение переводов между картами Сегодня 21:03 — Финтех и Карты

На 99% людей это не повлияет: экономист прокомментировал ограничение переводов между картами

Ограничение суммы переводов с карты на карту не затронет абсолютное большинство украинцев. В то же время это может оказать определенный негативный эффект на экономическую динамику и привести к распространению наличных и криптовалют.

Об этом в эфире Общественного радио заявил бывший замглавы Национального банка Александр Савченко.

Согласно планам, сумма перевода с карты, которая не подлежит ограничениям, может быть снижена со 100 тысяч до 50 тысяч гривен в месяц.

Савченко отметил, что эти изменения не повлияют на большинство пользователей карт, поскольку ограничения коснутся лишь незначительной части переводов. По словам Савченко, Национальный банк Украины и коммерческие банки пока не пришли к единой точке зрения об эффективности таких мер.

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«Давайте скажу так: в принципе это не повлияет на 99% людей, пользующихся картами. Но я понимаю, что Национальный банк и банки еще не пришли к единой точке зрения относительно того, как контролировать банковские переводы и стоит ли это делать, а также с какой суммой», — объяснил он.

В то же время эксперт считает, что введение таких ограничений может негативно повлиять на общую экономическую динамику. По его мнению, лучше стандарт ЕС — 10 000 евро в месяц.

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«Персонально я сторонник европейского стандарта — это 10 000 евро. Вот если бы 10 000 евро в месяц, я делал бы ограничения. А остальное — это отрицательно повлияет на динамику нашего экономического развития, будет способствовать распространению наличных и криптовалюты . А это никак не помогает ни банкам, ни украинской экономике», — объяснил Савченко.

Напомним, украинские банки при координации банковских ассоциаций подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг.

Если же документально подтвержденного дохода нет, то банки обязуются установить лимиты (распространяться на переводы по реквизитам IBAN) на операции:

с 01.02.2025 — для клиентов «высокого» уровня риска устанавливать лимит в сумме до 50 тыс. грн/мес;

для клиентов «среднего» и «низкого» уровней риска — в соответствии с лимитами и сроками поэтапной реализации: с 01.02.2025 — в сумме до 150 тыс. грн/мес; с 01.06.2025 — в сумме до 100 тыс. грн/мес;

с 01.02.2025 — в сумме до 150 тыс. грн/мес;

с 01.06.2025 — в сумме до 100 тыс. грн/мес.

Громадське радіо По материалам:

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