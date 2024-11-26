НБУ готовит изменения в банковских платежах — Finance.ua

НБУ готовит изменения в банковских платежах Сегодня 11:03 — Финтех и Карты

НБУ готовит изменения в банковских платежах

Национальный банк предлагает обновить порядок выполнения межбанковских платежных операций в Украине в национальной валюте.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Такая потребность обусловлена ​​вступлением в силу с 08 ноября 2024 года Закона Украины „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию функций Национального банка Украины по государственному регулированию рынков финансовых услуг“, которым вносятся изменения в Закон Украины „О платежных услугах“ и определяется возможность осуществление в Украине мгновенных кредитных переводов», — говорится в сообщении.

Что предлагает Нацбанк:

определить порядок принятия и исключения участников мгновенного кредитного перевода, выполняемого через систему электронных платежей НБУ (мгновенный перевод СЭП);

нормировать особенности выполнения мгновенного перевода СЭП;

уточнить технологию выполнения средствами СЭП принудительного, бесспорного и договорного списания денежных средств с корреспондентского счета банка;

определить особенности выполнения мгновенного перевода СЭП небанковскими поставщиками платежных услуг через банк, являющийся участником мгновенного перевода СЭП.

Соответствующие нормы содержат проект постановления Правления Национального банка Украины «Об утверждении Изменений к Инструкции об исполнении межбанковских платежных операций в Украине в национальной валюте» (далее — проект постановления), который предлагается для общественного обсуждения.

Напомним, в апреле 2024 года директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин заявлял , что мгновенные платежи в Украине запустят через год, но еще в конце 2023 года НБУ внедрил тестовый стенд для тестирования мгновенных платежей.

и т. д. Каждый украинец за полгода проводит в среднем 90 безналичных операций с платежными картами и 41 кредитный перевод. Использование в Украине кредитных трансферов и платежных карт для безналичных расчетов сопоставимо с такими странами, как Франция и Германия, опережает показатели Италии, Венгрии, Румынии, уступает странам Балтии, Нидерландам

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