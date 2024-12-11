НБУ обнародовал детали меморандума об ограничении карточных переводов — Finance.ua

НБУ обнародовал детали меморандума об ограничении карточных переводов 11.12.2024, 11:03 — Финтех и Карты

НБУ обнародовал детали меморандума об ограничении карточных переводов

Во вторник, 10 декабря, украинские банки при координации банковских ассоциаций подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг.

Национальный банк обнародовал детали меморандума.

«Меморандум касается взаимодействия банков и предоставителей платежных услуг с клиентами физическими лицами, ФЛП и ФЛП как части группы связанных компаний, совершенствует и стандартизирует подходы банков по мониторингу операций клиентов с применением риск-ориентировочного подхода, что позволит исключить варианты недобросовестной конкуренции» , — сказано в сообщении.

Зачем это необходимо

Инициатива банковского сектора направлена ​​на уменьшение теневого сектора экономики, а также противодействие террористической и диверсионной деятельности россии, финансируемой через использование «дропов». Целью является невозможность использования карт и платежной инфраструктуры мошенниками и другими злоумышленниками.

Документ также будет способствовать приведению текущей практики работы банковского рынка к единым стандартам и требованиям законодательства Европейского Союза.

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«У нас есть общая цель — уменьшить долю теневой экономики страны для увеличения поступлений в государственный бюджет за счет уплаты налогов. А также снизить риски террористической и диверсионной деятельности, которые угрожают абсолютно каждому, усилив таким образом обороноспособность и защиту страны», — сказал Глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга.

Какие банки подписали меморандум

Меморандум подписали четыре крупных банка-эмитента:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Райффайзен Банк;

Универсал Банка.

«Другие банки и предоставители платежных услуг выразили намерение присоединиться к Меморандуму в ближайшее время. Меморандум открыт для подписания всеми банками Украины, которые стремятся придерживаться задекларированных в нем принципов», — отметили в Нацбанке.

Ключевые моменты меморандума

Предоставители платежных услуг, присоединившиеся к меморандуму, соглашаются на внедрение в своей деятельности унифицированной рыночной практики и подходов, в частности, к процессам:

надлежащей проверки клиентов на этапе установления деловых отношений;

мониторинг финансовых операций по счетам клиентов в соответствии с имеющейся информацией о клиенте и фактически осуществляемых операциях;

установление автоматизированных круглосуточных правил мониторинга платежных операций с особым вниманием к мониторингу и ограничению операций в ночное время (с 24:00 до 06:00) для выявления случаев нехарактерного финансового поведения и противодействия мошенническим схемам, похищению средств через средства социальной инженерии, недопущение участия клиентов в схемах «дропов»;

установление правил на осуществление финансовых операций (предоставление продуктов/услуг) клиентов в соответствии с согласованными подходами и процедурами, основанными на риск-ориентированном подходе;

обмена информацией между банками-участниками Меморандума о клиентах и ​​их деятельности, содержащей признаки подозрительности в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативно-правовых актов НБУ.

Подписывая меморандум, поставщики платежных услуг обязуются осуществлять переводы клиентов с учетом введенного в банке риск-ориентированного подхода.

«Это будет означать, что банки не будут устанавливать лимиты на операции клиентов с подтвержденными источниками доходов (в том числе зарплатных клиентов и других клиентов с подтвержденными доходами), а также волонтеров, идентифицированных поставщиком платежных услуг согласно требованиям постановления Правления НБУ от 24.02.202» — объяснили в Нацбанке.

Если же документально подтвержденного дохода нет, то банки обязуются установить лимиты (будут распространяться на переводы по реквизитам IBAN) на операции:

с 01.02.2025 — для клиентов высокого уровня риска устанавливать лимит в сумме до 50 тыс. грн/мес;

для клиентов «среднего» и «низкого» уровней риска — согласно лимитам и срокам поэтапной реализации: с 01.02.2025 — в сумме до 150 тыс. грн/мес; с 01.06.2025 — в сумме до 100 тыс. грн/мес;

с 01.02.2025 — в сумме до 150 тыс. грн/мес;

с 01.06.2025 — в сумме до 100 тыс. грн/мес.

Лимиты не будут включать операции по переводу средств между двумя счетами, которые клиент открыл в одном банке. При наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный на дату лимит, банки будут осуществлять переводы в рамках подтвержденного дохода.

Кроме того, клиент имеет право обратиться в банк с запросом на повышение установленного лимита с обязательным предоставлением документального подтверждения средств.

Для более эффективного построения системы управления рисками предоставители платежных услуг — участники меморандума подчеркивают необходимость внедрения системных шагов и сотрудничества с Национальным банком Украины и государственными органами в части:

предоставления участникам доступа к официальной информации посредством онлайн-сервиса государственных услуг «Дія» о доходе клиента, о судебных делах и т. п. ;

; создание централизованного реестра сомнительных клиентов, в частности, с признаком «дроп», как дополнительный источник информации для изучения клиента при установлении/пересмотре деловых отношений.

«Основная цель vеморандума — противодействие противоправному использованию украинской платежной инфраструктуры и создание равных условий для всех участников рынка. Мы убеждены, что инициативу поддержат все банки и небанковские поставщики платежных услуг», — подытожил Андрей Дубас, президент Ассоциации украинских банков.

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