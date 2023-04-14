Процедура бронирования работников — инструкция от IT Ukraine Association Сегодня 09:01 — Казна и Политика

Процедура бронирования работников — инструкция от IT Ukraine Association

IT Ukraine Association разработала дорожную карту бронирования работников от мобилизации

Как сообщили в Ассоциации, карту по бронированию работников могут использовать IT-компании, а также другие бизнесы при подготовке документов и прохождении самой процедуры.

Как передает DOU, первым шагом предприятие должно определить процедуру и на каких основаниях оно может претендовать на бронирование работников. Это может быть:

работа в государственных органах;

предприятие, которым установлена мобилизационная задача;

предприятие, осуществляющее производство товаров/оказания услуг для ВСУ;

предприятие, критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности (для этого варианта нужно предварительно пройти процедуру подтверждения статуса).

Читайте также Доплаты военным от 30 до 100 тысяч гривен: детали решения

Далее предприятие должно подготовить и предоставить список лиц, которых предлагает забронировать. Уполномоченные ведомства (Минцифры, Минобороны или органы государственной власти) проверяют эти списки и передают их в Генштаб.

Следующим шагом предоставленный список согласовывает Генштаб и направляет его в Минэкономики. Министерство принимает решение о бронировании, которое перенаправляет снова в Генштаб.

Генштаб направляет решение в ТЦК (территориальный центр комплектования), а Минэкономики направляет решение компании-заявителю. Получив выписку из решения, заявитель должен обратиться в ТЦК и получить подтверждение зачисления работников на специальный учет, что гарантирует им временное бронирование от мобилизации.

Справка Finance.ua:

Национальный банк определил критерии отнесения участников финансового рынка к учреждениям, имеющим важное значение для национальной экономики. Это позволяет определить, какие компании смогут забронировать своих сотрудников от мобилизации;

критически важная для экономики компания может забронировать 50% своих военнообязанных, а отсрочка от призыва предоставляется таким лицам на 6 месяцев;

все банковские инкассаторы имеют право на бронь от мобилизации наравне с председателями правления банковских учреждений.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.