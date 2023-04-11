Доплаты военным от 30 до 100 тысяч гривен: детали решения — Finance.ua

Доплаты военным от 30 до 100 тысяч гривен: детали решения
Верховная Рада проголосовала за возврат доплат в 30 тысяч гривен военным, также доплаты вернут работникам ГСЧС и полицейским.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Он также опубликовал текст поправки, предусматривающей возврат доплат.
Согласно ей, статью 16 Закона Украины № 8312 дополняют следующим текстом:
«На период действия военного положения военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, полицейским ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен независимо от возложенных на таких лиц задач или районов прохождения службы. Для таких лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивающих осуществление мер по национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах их ведения (осуществления), в частности на временно оккупированной российской федерацией территории Украины, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора в период осуществления указанных мероприятий (в том числе военнослужащим срочной службы), размер этого дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 гривен в расчете за месяц пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях. Положение этого пункта не распространяется на курсантов и слушателей заведений высшего образования со специфическими условиями обучения».
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Кроме того, согласно внесенной правке, статью 28 этого же закона дополнили пунктом, предусматривающим, что в апреле 2023 года и на период до прекращения или отмены военного положения зарплату, денежное довольствие сотрудников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений начисляют «в размере , который не превышает десяти размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2023. При этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности, помощи для оздоровления, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска».
Указанное ограничение не применяют при начислении заработной платы, денежного довольствия: военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, полицейским, лицам рядового и начальствующего состава территориальных (межрегиональных) военизированных формирований Государственной уголовно-исполнительной службы.
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В то же время ограничение применяется при начислении зарплаты и денежного довольствия соответственно нардепам, членам Кабмина, прокурорам, сотрудникам, служебным и должностным лицам НБУ, а также другим служебным и должностным лицам, работникам, оплата труда которых регулируется специальными законами (кроме лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта), работникам субъектов хозяйствования, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит государству или другому хозяйственному обществу, 100 процентов акций (долей) которого принадлежат государству".
Народный депутат Ярослав Железняк, комментируя это голосование, обратил внимание на то, что правка возвращает надбавку защитникам путем экономии на сокращении зарплат для госслужащих и менеджмента госпредприятий.
«И здесь главное, чтобы возврат надбавок сработал: скорее всего, нужно менять Бюджет; ограничения на зарплаты до 10 минзарплат — это очень маленькая экономия. Даже на 2% от запланированных расходов не хватит. Напомню, что мы в день на выплаты военным тратили 2,7 млрд грн», — написал он.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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