Доплаты военным от 30 до 100 тысяч гривен: детали решения — Finance.ua

Доплаты военным от 30 до 100 тысяч гривен: детали решения Сегодня 11:10 — Личные финансы

Доплаты военным от 30 до 100 тысяч гривен: детали решения

Верховная Рада проголосовала за возврат доплат в 30 тысяч гривен военным, также доплаты вернут работникам ГСЧС и полицейским.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Он также опубликовал текст поправки, предусматривающей возврат доплат.

Согласно ей, статью 16 Закона Украины № 8312 дополняют следующим текстом:

«На период действия военного положения военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, полицейским ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен независимо от возложенных на таких лиц задач или районов прохождения службы. Для таких лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивающих осуществление мер по национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах их ведения (осуществления), в частности на временно оккупированной российской федерацией территории Украины, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора в период осуществления указанных мероприятий (в том числе военнослужащим срочной службы), размер этого дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 гривен в расчете за месяц пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях. Положение этого пункта не распространяется на курсантов и слушателей заведений высшего образования со специфическими условиями обучения».

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Кроме того, согласно внесенной правке, статью 28 этого же закона дополнили пунктом, предусматривающим, что в апреле 2023 года и на период до прекращения или отмены военного положения зарплату, денежное довольствие сотрудников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений начисляют «в размере , который не превышает десяти размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2023. При этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности, помощи для оздоровления, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска».

Указанное ограничение не применяют при начислении заработной платы, денежного довольствия: военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, полицейским, лицам рядового и начальствующего состава территориальных (межрегиональных) военизированных формирований Государственной уголовно-исполнительной службы.

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В то же время ограничение применяется при начислении зарплаты и денежного довольствия соответственно нардепам, членам Кабмина, прокурорам, сотрудникам, служебным и должностным лицам НБУ, а также другим служебным и должностным лицам, работникам, оплата труда которых регулируется специальными законами (кроме лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта), работникам субъектов хозяйствования, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит государству или другому хозяйственному обществу, 100 процентов акций (долей) которого принадлежат государству".

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Народный депутат Ярослав Железняк, комментируя это голосование, обратил внимание на то , что правка возвращает надбавку защитникам путем экономии на сокращении зарплат для госслужащих и менеджмента госпредприятий.

«И здесь главное, чтобы возврат надбавок сработал: скорее всего, нужно менять Бюджет; ограничения на зарплаты до 10 минзарплат — это очень маленькая экономия. Даже на 2% от запланированных расходов не хватит. Напомню, что мы в день на выплаты военным тратили 2,7 млрд грн», — написал он.

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