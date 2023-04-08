В Пенсионном фонде назвали средний размер военной пенсии после индексации — Finance.ua

В Пенсионном фонде назвали средний размер военной пенсии после индексации Сегодня 12:16 — Личные финансы

В Пенсионном фонде назвали средний размер военной пенсии после индексации

С 1 марта было проиндексировано более 553 тыс. военных пенсий. После увеличения средний размер выплат равен 10 575 грн.

Об этом сообщила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко во время заседания Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

«Мы проиндексировали более 553 тысяч пенсий, средний размер повышения военной пенсии составил 1 200 гривен. После индексации с 1 марта средний размер пенсионной выплаты военных пенсионеров составил более 10575 гривен», — подчеркнула Ковпашко.

Кроме того, она напомнила, что с 1 января 2023 года установлены ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям лиц, в частности, тем, кому присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда», лицам, которые после 2014 года награждены орденом Богдана Хмельницкого трех степеней, «За мужество» трех степеней или княгини Ольги трех степеней.

Справка Finance.ua:

правительство приняло решение проиндексировать с 1 марта 2023 года пенсии на 19,7% для 10,5 млн человек. Средний размер повышения составил около 600 гривен. Теперь средний размер пенсии в Украине составляет 5200 гривен;

для выхода на пенсию после достижения мужчинами и женщинами 60 лет в 2023 году необходимо иметь не менее 30 лет страхового стажа.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.