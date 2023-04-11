Какую пенсию будут платить членам семьи погибшего военного — разъяснение Military Media Center — Finance.ua
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Какую пенсию будут платить членам семьи погибшего военного — разъяснение Military Media Center

Личные финансы
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Какую пенсию будут платить членам семьи погибшего военного — разъяснение Military Media Center
Какую пенсию будут платить членам семьи погибшего военного — разъяснение Military Media Center
В Military Media Center разъяснили, на какую пенсию могут рассчитывать члены семьи в случае утраты военнослужащего-кормильца.
«В соответствии с Законом Украины „О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц“, право на пенсию имеют родители и жена (супруг) кормильца, погибшего при исполнении служебных обязанностей», — сказано в сообщении.

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Пенсии получают не раньше 55 лет, независимо от продолжительности страхового стажа. Размер пенсионной выплаты составляет 70% заработной платы погибшего кормильца членам семьи и ребенку (но не менее 7800 грн). Если в семье двое и более детей — по 50% на каждого ребенка (но не менее 6100 грн).
Также эта категория имеет право на назначение пенсии, если они имеют право на:
  • пенсию независимо от возраста;
  • досрочную пенсию по возрасту;
  • пенсию по возрасту на льготных условиях;
  • пенсию с уменьшением пенсионного возраста в соответствии с законом или являются лицами с инвалидностью.
Инфографика: Military Media Center
Инфографика: Military Media Center
В случае смерти военнослужащего, не связанной с исполнением служебных обязанностей, право на получение пенсионных выплат имеют родители и жена (супруг) кормильца.
Условие получения пенсии: достигли 60 лет независимо от наличия у них страхового стажа, или являются лицами с инвалидностью.
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Размер пенсионной выплаты: 30% заработной платы умершего на каждого члена семьи.
«Независимо от причины смерти кормильца, минимальный (2 прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц) и максимальный (10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц) размеры пенсии при потере кормильца применяются к каждому нетрудоспособному члену семьи отдельно», — отметили в Military Media Center.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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