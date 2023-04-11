Какую пенсию будут платить членам семьи погибшего военного — разъяснение Military Media Center Сегодня 09:32 — Личные финансы

Какую пенсию будут платить членам семьи погибшего военного — разъяснение Military Media Center

В Military Media Center разъяснили , на какую пенсию могут рассчитывать члены семьи в случае утраты военнослужащего-кормильца.

«В соответствии с Законом Украины „О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц“, право на пенсию имеют родители и жена (супруг) кормильца, погибшего при исполнении служебных обязанностей», — сказано в сообщении.

Пенсии получают не раньше 55 лет, независимо от продолжительности страхового стажа. Размер пенсионной выплаты составляет 70% заработной платы погибшего кормильца членам семьи и ребенку (но не менее 7800 грн). Если в семье двое и более детей — по 50% на каждого ребенка (но не менее 6100 грн).

Также эта категория имеет право на назначение пенсии, если они имеют право на:

пенсию независимо от возраста;

досрочную пенсию по возрасту;

пенсию по возрасту на льготных условиях;

пенсию с уменьшением пенсионного возраста в соответствии с законом или являются лицами с инвалидностью.

Инфографика: Military Media Center

В случае смерти военнослужащего, не связанной с исполнением служебных обязанностей, право на получение пенсионных выплат имеют родители и жена (супруг) кормильца.

Условие получения пенсии: достигли 60 лет независимо от наличия у них страхового стажа, или являются лицами с инвалидностью.

Размер пенсионной выплаты: 30% заработной платы умершего на каждого члена семьи.

«Независимо от причины смерти кормильца, минимальный (2 прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц) и максимальный (10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц) размеры пенсии при потере кормильца применяются к каждому нетрудоспособному члену семьи отдельно», — отметили в Military Media Center.

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