Рада освободила от пошлины и НДС военные товары — Finance.ua

Рада освободила от пошлины и НДС военные товары Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Рада освободила от пошлины и НДС военные товары

Верховная Рада поддержала освобождение от НДС и пошлины на ввоз товаров для безопасности и обороны.

Об этом сообщает в Telegram народный депутат Украины Ярослав Железняк.

По его словам, законопроекты № 9061 и № 9062 поддержали 317 и 316 депутатов.

Законопроектами предусмотрено освобождение от налогообложения операции по ввозу на таможенную территорию Украины товаров, принадлежащих Минобороны, ВСУ, а также другим образованиям в соответствии с законами Украины военным формированиям, разведывательным органам, органам специального назначения с правоохранительными функциями, на которые возложены функции по обеспечению обороны государства, помещены в таможенный режим переработки за пределами таможенной территории Украины и/или продуктов их переработки, которые возвращаются на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта после ремонта и/или обслуживания.

Также предлагается освобождение от налогообложения НДС операций по поставке услуг, связанных с программным обеспечением военного назначения, международная передача которого подлежит государственному контролю.

Напомним, Верховная Рада также проголосовала за возврат премии в 30 тысяч гривен военным.

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