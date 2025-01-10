Приватизационные онлайн-аукционы принесли около 10,5 млрд грн в 2024 году — Finance.ua

Приватизационные онлайн-аукционы принесли около 10,5 млрд грн в 2024 году
Приватизационные онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе Прозорро. Продажи принесли организаторам почти 10.5 млрд грн в 2024 году.
Об этом сообщает пресс-служба Прозорро.Продажи.
Отмечается, что почти 6.5 млрд грн дохода составляют торги по большой приватизации и более 4 млрд грн — по малой. Эти средства поступили в государственный и местные бюджеты по итогам почти тысячи аукционов. Стоимость активов на торгах в 2024 году росла в среднем более чем в 1.5 раза.
«Приватизация — это не только прямые поступления в бюджеты. Это, в первую очередь, об экономическом росте, привлечении инвестиций и уменьшении государства в экономике. Это о рабочих местах, добавленной стоимости, росте ВВП. В конце концов, это о вере бизнеса в экономику Украины, несмотря на войну. Поступления от приватизации госимущества в 2024 году превысили запланированные в 2,5 раза», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.
Продажа объектов государственной собственности в прошлом году пополнила госбюджет на 9.6 млрд грн, приватизация коммунального имущества принесла местным бюджетам почти 865.2 млн грн.
Почти две трети приватизационных аукционов, состоявшихся в системе в 2024 году, объявили органы местного самоуправления. Мы наблюдаем, как местные власти с каждым годом все больше усилий направляют на эффективное управление своими активами. В частности, в прошлом они продавали недвижимость (фасадные здания и памятники архитектуры), нефункционирующие кинотеатры и пожарные части, производственные мастерские, склады
и т. д. Так, неиспользуемые объекты нашли новых эффективных собственников и пополнили местные бюджеты", — рассказал СЕО Прозорро. Продажи Сергей Бут.
942 объекта организаторы продали на английских торгах на повышение цены, еще 52 аукциона прошли со снижением цены.
В среднем за государственные и коммунальные объекты в прошлом году соревновалось более 3 участников. Наиболее активно участники конкурировали в прошлом году за имущественный комплекс «Государственный институт труда и социально-экономических исследований» в Харькове. 34 участника подняли цену объекта почти в 72 раза. Это первый приватизированный объект в Харькове с начала полномасштабного вторжения.
Самым дорогим приватизационным лотом 2024 года стал объект большой приватизации — Объединенная горно-химическая компания. Победитель заплатил за него более 3.9 млрд грн.
Среди объектов малой приватизации наивысшую финальную цену имеет отель «Козацький» в Киеве — 400 млн грн. Самый дорогой коммунальный объект на торгах 2024 года — нежилые помещения в здании, где находится «Київська перепічка». По итогам аукциона бюджет столицы получил более 150 млн грн.
Государственный и местные бюджеты могут пополниться еще более чем на 2.3 млрд грн по результатам более 140 аукционов 2024 года, которые находятся на этапе заключения сделок.
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