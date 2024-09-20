Кабмин планирует разрешить приватизацию высших учебных заведений — Finance.ua

Кабмин планирует разрешить приватизацию высших учебных заведений Сегодня 13:30 — Казна и Политика

Кабмин планирует разрешить приватизацию высших учебных заведений

Кабинет Министров предлагает разрешить приватизацию государственных вузов и их имущества. Это предусмотрено в законопроекте «О государственном бюджете на 2025 год», как сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

В проекте государственного бюджета на 2025 год правительство включило норму в заключительных положениях, которая на этот год приостанавливает действие:

нормы о запрете приватизации государственных учреждений высшего образования, закрепленной в законе «Об образовании»;

нормы о запрете приватизации помещений государственных учреждений высшего образования в соответствии с законом «О приватизации государственного и коммунального имущества».

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Сергей Бабак отметил, что это предложение вызвало «горячую дискуссию» среди членов комитета.

Напомним ранее, в Министерстве образования и науки указывали на необходимость уменьшения количества высших учебных заведений в Украине из-за снижения количества выпускников школ.

Согласно данным министерства, в Украине функционирует около 170 государственных университетов, кроме 100 частных и 40 коммунальных учреждений без учета филиалов. Министерство образования и науки считает, что количество высших учебных заведений следует уменьшить до 100.

Діло По материалам:

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