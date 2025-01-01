Приватизация госимущества во время войны: ожидаемые и реальные доходы — Finance.ua

Приватизация госимущества во время войны: ожидаемые и реальные доходы Сегодня 05:42 — Казна и Политика

Приватизация государственного имущества принесла бюджету в этом году около 12 миллиардов гривен. Среди крупных объектов, переданных в частные руки — легендарная гостиница «Украина» в центре столицы (2,5 млрд гривен), конфискованное у российского олигарха предприятие «Аэрок» (1,89 млрд), Объединенная горно-химическая компания (3,9 млрд). Интересно, что поступления от приватизации в этом году в три раза превысили запланированные — такого почти никогда не бывает.

Об этом пишет «Слово и дело».

Инфографика: «Слово и дело»

В 2014—2019 годах у украинского правительства были большие ожидания от приватизации государственного имущества: в бюджет закладывали 17−19 млрд гривен поступлений.

Но ожидания ни разу не оправдались. В 2014 году от приватизации в бюджет поступило 0,5 млрд гривен (2,7% от запланированной суммы), в 2015 году — 0,2 млрд гривен (0,9%), в 2016 году — 0,2 млрд гривен (1,1%), в 2017 году — 3,4 млрд гривен (19,8%), в 2018 году — 0,3 млрд гривен (1,3%), в 2019 году — 0,5 млрд гривен (3,2%).

В 2020 году сначала от приватизации планировалось получить 12 млрд гривен. После корректировки государственного бюджета, сделанного на фоне пандемии, план снизили до 0,5 миллиарда. За год от приватизации удалось получить 2,2 млрд гривен — 18,7% от первоначального плана.

В госбюджет-2021 также заложили 12 млрд гривен от продажи имущества. План удалось выполнить менее чем наполовину — на 5,1 млрд.

В 2022 году от приватизации государственного имущества получили 1,7 млрд гривен — 21,4% от плана (8 млрд).

В 2023 году ожидаемый доход от приватизации снизили до 6 млрд гривен. В результате в бюджет поступило 3,2 млрд гривен — 52,6% от плана.

От приватизации-2024 правительство рассчитывало получить 4 млрд гривен, по факту вышло почти 12 млрд — 300% плана.

В госбюджете на 2025 год прибыль от приватизации заложена на уровне 3,2 млрд гривен.

Слово і Діло По материалам:

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