Приватизация госимущества во время войны: ожидаемые и реальные доходы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Приватизация госимущества во время войны: ожидаемые и реальные доходы

Казна и Политика
11
Приватизация государственного имущества принесла бюджету в этом году около 12 миллиардов гривен. Среди крупных объектов, переданных в частные руки — легендарная гостиница «Украина» в центре столицы (2,5 млрд гривен), конфискованное у российского олигарха предприятие «Аэрок» (1,89 млрд), Объединенная горно-химическая компания (3,9 млрд). Интересно, что поступления от приватизации в этом году в три раза превысили запланированные — такого почти никогда не бывает.
Об этом пишет «Слово и дело».
Инфографика: «Слово и дело»
Инфографика: «Слово и дело»
В 2014—2019 годах у украинского правительства были большие ожидания от приватизации государственного имущества: в бюджет закладывали 17−19 млрд гривен поступлений.
Но ожидания ни разу не оправдались. В 2014 году от приватизации в бюджет поступило 0,5 млрд гривен (2,7% от запланированной суммы), в 2015 году — 0,2 млрд гривен (0,9%), в 2016 году — 0,2 млрд гривен (1,1%), в 2017 году — 3,4 млрд гривен (19,8%), в 2018 году — 0,3 млрд гривен (1,3%), в 2019 году — 0,5 млрд гривен (3,2%).
В 2020 году сначала от приватизации планировалось получить 12 млрд гривен. После корректировки государственного бюджета, сделанного на фоне пандемии, план снизили до 0,5 миллиарда. За год от приватизации удалось получить 2,2 млрд гривен — 18,7% от первоначального плана.
В госбюджет-2021 также заложили 12 млрд гривен от продажи имущества. План удалось выполнить менее чем наполовину — на 5,1 млрд.
В 2022 году от приватизации государственного имущества получили 1,7 млрд гривен — 21,4% от плана (8 млрд).
В 2023 году ожидаемый доход от приватизации снизили до 6 млрд гривен. В результате в бюджет поступило 3,2 млрд гривен — 52,6% от плана.
От приватизации-2024 правительство рассчитывало получить 4 млрд гривен, по факту вышло почти 12 млрд — 300% плана.
В госбюджете на 2025 год прибыль от приватизации заложена на уровне 3,2 млрд гривен.
По материалам:
Слово і Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.