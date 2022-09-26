ПриватБанк предупредил о фишинговом сайте, незаконно использующем дизайн и логотипы банка — Finance.ua

ПриватБанк предупредил о фишинговом сайте, незаконно использующем дизайн и логотипы банка Сегодня 10:00 — Фондовый рынок

ПриватБанк предупредил украинцев об очередном мошенническом сайте, который для выманивания у людей логина и пароля входа в электронный банк «маскируется» под программы выплат украинцам, сайт благотворительной программы банка и Приват24.

Об этом пишет пресс-служба банка.

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ПриватБанк предупреждает о большой опасности ввода персональной информации, данных карт и логинов для электронного банка на непроверенных, неизвестных сайтах и ресурсах.

Полученные мошенниками данные используются для кражи денег со счетов.

ПриватБанк напоминает, что информация о государственных выплатах и порядке получения помощи размещена исключительно на официальных сайтах госслужб и банка, а подачу заявки на помощь можно произвести только через соответствующие админцентры и приложение «Дія».

Как уберечься от мошенников

Не переходите по сомнительным ссылкам, всегда проверяйте любую информацию на официальном сайте банка или по телефону клиентской поддержки 3700.

Справка Finance.ua:

ПриватБанк разрешил инвестировать в ОВГЗ через Приват24 от 50 тыс. грн. Ранее минимальный вклад был вдвое больше.

ПриватБанк выиграл в арбитражном суде дело по процедуре bail-in, освобождающей государственный банк от необходимости платить более $1 млрд.

Кабинет Министров утвердил годовой отчет АО КБ «ПриватБанк» за 2021 год. На выплату дивидендов в госбюджет будут направлены 80% прибыли банка.

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