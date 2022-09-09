Уряд розподілив прибуток ПриватБанку: на що підуть кошти — Finance.ua

Уряд розподілив прибуток ПриватБанку: на що підуть кошти
Кабінет міністрів затвердив річний звіт АТ КБ «ПриватБанк» за 2021 рік. На виплату дивідендів до держбюджету буде спрямовано 80% прибутку банку.
Про це свідчить постанова уряду від 07 вересня 2022 р. № 790-р.
Уряд затвердив такий розподіл чистого прибутку Банку за 2021 рік та розмір річних дивідендів, що спрямовуються:
- 80% чистого прибутку в розмірі 28,040 млрд гривень — на виплату дивідендів до державного бюджету;
- 5% чистого прибутку в розмірі 1,753 млрд гривень — до резервного фонду;
- 15% чистого прибутку в розмірі 5,258 млрд гривень — на покриття накопичених збитків минулих років.
Відзначимо, ПриватБанк у березні 2022 року у повному обсязі здійснив авансове перерахування до державного бюджету 28 млрд гривень річних дивідендів за 2021 рік. Вони спрямовані на виплату акціонеру банку — державі.
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