Уряд розподілив прибуток ПриватБанку: на що підуть кошти — Finance.ua

Уряд розподілив прибуток ПриватБанку: на що підуть кошти Вчора 15:34 — Фондовий ринок

Уряд розподілив прибуток ПриватБанку: на що підуть кошти

Кабінет міністрів затвердив річний звіт АТ КБ « ПриватБанк » за 2021 рік. На виплату дивідендів до держбюджету буде спрямовано 80% прибутку банку.

Про це свідчить постанова уряду від 07 вересня 2022 р. № 790-р

Уряд затвердив такий розподіл чистого прибутку Банку за 2021 рік та розмір річних дивідендів, що спрямовуються:

80% чистого прибутку в розмірі 28,040 млрд гривень — на виплату дивідендів до державного бюджету;

5% чистого прибутку в розмірі 1,753 млрд гривень — до резервного фонду;

15% чистого прибутку в розмірі 5,258 млрд гривень — на покриття накопичених збитків минулих років.

Відзначимо, ПриватБанк у березні 2022 року у повному обсязі здійснив авансове перерахування до державного бюджету 28 млрд гривень річних дивідендів за 2021 рік. Вони спрямовані на виплату акціонеру банку — державі.

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