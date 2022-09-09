Уряд розподілив прибуток ПриватБанку: на що підуть кошти — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд розподілив прибуток ПриватБанку: на що підуть кошти

Фондовий ринок
211
Уряд розподілив прибуток ПриватБанку: на що підуть кошти
Уряд розподілив прибуток ПриватБанку: на що підуть кошти
Кабінет міністрів затвердив річний звіт АТ КБ «ПриватБанк» за 2021 рік. На виплату дивідендів до держбюджету буде спрямовано 80% прибутку банку.
Про це свідчить постанова уряду від 07 вересня 2022 р. № 790-р.
Уряд затвердив такий розподіл чистого прибутку Банку за 2021 рік та розмір річних дивідендів, що спрямовуються:
  • 80% чистого прибутку в розмірі 28,040 млрд гривень — на виплату дивідендів до державного бюджету;
  • 5% чистого прибутку в розмірі 1,753 млрд гривень — до резервного фонду;
  • 15% чистого прибутку в розмірі 5,258 млрд гривень — на покриття накопичених збитків минулих років.
Відзначимо, ПриватБанк у березні 2022 року у повному обсязі здійснив авансове перерахування до державного бюджету 28 млрд гривень річних дивідендів за 2021 рік. Вони спрямовані на виплату акціонеру банку — державі.

FinAwards-2022: який банк обрано найстійкішим, а депозит — найкращим

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.