ПриватБанк снизил минимальную сумму инвестиций в ОВГЗ — Finance.ua

ПриватБанк снизил минимальную сумму инвестиций в ОВГЗ Сегодня 17:25 — Фондовый рынок

ПриватБанк снизил минимальную сумму инвестиций в ОВГЗ

ПриватБанк разрешил инвестировать в ОВГЗ через Приват24 от 50 тыс. грн. Ранее минимальный вклад был вдвое больше.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

«С сегодняшнего дня ПриватБанк сделал более доступной покупку государственных ценных бумаг в Приват24 — теперь такую возможность имеют клиенты, которые готовы сделать вклад не менее 50 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Покупать военные ОВГЗ можно в режиме онлайн на сайте Приват24

Как это сделать

Зайти на сайт Приват24 (в мобильной версии такая опция отсутствует). В разделе «Услуги» выберите меню «Ценные бумаги» и выбрать ОВГЗ. Заполнить предложенную форму и подписать с помощью электронной подписи (ЭЦП/КЭП) документы об открытии счета в ценных бумагах и покупке бумаг.

Также в Приват24 можно увидеть остатки приобретенных ОВГЗ, просматривать операции по ОВГЗ (выписки) за выбранный период времени и контролировать свой портфель в ценных бумагах, в т.ч. поступление купонных платежей и денежных средств за погашение ОВГЗ.

Подробная инструкция по покупке ОВГЗ через Приват24:

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.