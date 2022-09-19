ПриватБанк снизил минимальную сумму инвестиций в ОВГЗ — Finance.ua
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ПриватБанк снизил минимальную сумму инвестиций в ОВГЗ

Фондовый рынок
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ПриватБанк снизил минимальную сумму инвестиций в ОВГЗ
ПриватБанк снизил минимальную сумму инвестиций в ОВГЗ
ПриватБанк разрешил инвестировать в ОВГЗ через Приват24 от 50 тыс. грн. Ранее минимальный вклад был вдвое больше.
Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
«С сегодняшнего дня ПриватБанк сделал более доступной покупку государственных ценных бумаг в Приват24 — теперь такую возможность имеют клиенты, которые готовы сделать вклад не менее 50 тысяч гривен», — говорится в сообщении.
Покупать военные ОВГЗ можно в режиме онлайн на сайте Приват24.

Как это сделать

  1. Зайти на сайт Приват24 (в мобильной версии такая опция отсутствует).
  2. В разделе «Услуги» выберите меню «Ценные бумаги» и выбрать ОВГЗ.
  3. Заполнить предложенную форму и подписать с помощью электронной подписи (ЭЦП/КЭП) документы об открытии счета в ценных бумагах и покупке бумаг.
Также в Приват24 можно увидеть остатки приобретенных ОВГЗ, просматривать операции по ОВГЗ (выписки) за выбранный период времени и контролировать свой портфель в ценных бумагах, в т.ч. поступление купонных платежей и денежных средств за погашение ОВГЗ.
Подробная инструкция по покупке ОВГЗ через Приват24:

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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