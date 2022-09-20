ПриватБанк виграв судовий процес на $1 млрд — Finance.ua

ПриватБанк виграв судовий процес на $1 млрд Вчора 10:45 — Фондовий ринок

ПриватБанк виграв судовий процес на $1 млрд

ПриватБанк виграв в арбітражному суді справу по процедурі bail-in, яка звільняє державний банк від необхідності сплачувати понад $1 млрд.

«Завдяки успіху в повному захисті від позовних вимог, ПриватБанк був звільнений від будь-яких зобов’язань зі сплати основної суми або будь-якої додаткової сплати процентів за будь-яким з чотирьох кредитів, щодо яких було проведено процедуру bail-in. Разом ці суми дозволили банку заощадити понад 1 млрд доларів США на користь України та її народу», — повідомили в пресслужбі банку.

13 вересня арбітражні провадження в Лондонському міжнародному арбітражному суді (ЛМАС) були остаточно вирішені на користь ПриватБанку — всі позовні вимоги до банку були повністю відхилені.

Йдеться про те, що з листопада 2017 року банк був залучений до розпочатих проти нього арбітражних проваджень ЛМАС щодо єврооблігацій, випущених у 2010-му та 2013 роках. В 2010 році UK SPV Credit Finance Plc. випустила єврооблігації на $200 млн, а в 2013-му — на $175 млн. Отримані кошти компанія передала у якості кредиту ПриватБанку.

У грудні 2016 році в ході націоналізації ПриватБанку до чотирьох кредитів на загальну суму $595 млн було проведено процедуру bail-in — конвертація кредитних зобов’язань в капітал банку. Відповідно, ці зобов’язання ПриватБанку вважаються повністю погашеними.

В арбітражних провадженнях, розпочатих у 2017 році, позивачі (UK SPV Credit Finance Plc. разом із Madison Pacific Trust, який був довірчим управителем за облігаціями) заявили, що процедура bail-in не була чинною відповідно до англійського права як права, яким регулюються кредитні договори та облігації, та що ПриватБанк залишається зобов’язаним сплатити повністю основну суму та суму нарахованих процентів за кредитними договорами.

ПриватБанк представив дві лінії захисту:

1) в результаті процедури bail-in, як та коли вона буде визнана в звичайному порядку Банком Англії відповідно до Акту Сполученого Королівства про банки від 2009 року, зобов’язання ПриватБанку за кредитними договорами будуть вважатися повністю погашеними;

2) кредитні договори були такими, що не могли бути звернені до примусового виконання за англійським правом, оскільки на них в різних контекстах впливали питання незаконності, пов’язані із колишніми власниками банку та їхніми пов’язаним компаніями (така лінія захисту була прийнята арбітражним судом у червні 2019 року, дозволяючи банку не сплачувати жодних сум за зобов’язаннями з облігацій, пов’язаними із його колишніми власниками).

4 травня 2021 року Банк Англії оголосив своє рішення про визнання процедури bail-in, здійсненої в Україні, як такої, що була істотним чином подібною за цілями та очікуваними результатами до аналогічної процедури у Сполученому Королівстві, та санкціонував процедуру bail-in щодо запитаних чотирьох кредитів, таким чином в рамках англійського права погашаючи всі зобов’язання банку за такими кредитами станом на дату процедури bail-in у грудні 2016 року.

3 вересня 2021 року арбітражний суд виніс остаточні арбітражні рішення за арбітражними провадженнями, які передбачали відхилення всіх позовних вимог проти банку та підтвердження, що банк не має жодних зобов’язань з виплати основної суми та процентів перед позивачами за кредитними договорами.

13 вересня арбітражні провадження в Лондонському міжнародному арбітражному суді були остаточно вирішені на користь ПриватБанку — всі позовні вимоги до банку були повністю відхилені.

ПриватБанк використовував англійських адвокатів та команди зовнішніх юридичних радників Quinn Emanuel та «Астерс».

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