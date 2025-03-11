ПриватБанк обновляет мобильное приложение Приват24: какие функции будут доступны — Finance.ua
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ПриватБанк обновляет мобильное приложение Приват24: какие функции будут доступны

Финтех и Карты
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ПриватБанк обновляет мобильное приложение Приват24: какие функции будут доступны
ПриватБанк обновляет мобильное приложение Приват24: какие функции будут доступны
ПриватБанк обновил мобильное приложение Приват24. Запуск будет иметь несколько важных этапов и стартует с изменения дизайна и инклюзивных возможностей главного экрана.
Об этом сообщил заместитель председателя правления банка Мариуш Качмарек, передает пресс-служба финучреждения.
«Главными инициаторами всех изменений в Приват24, конечно, являются наши клиенты. Мы ежедневно получаем предложения от пользователей по внедрению новых возможностей Приват24 для удобства использования того или иного сервиса, — говорит Мариуш Качмарек. — Мы начинаем процесс обновления с изменений в дизайне мобильного приложения и внедрения новой концепции главного экрана».
Новый дизайн Приват24 построен на современных принципах юзабилити, инклюзивности и является результатом глубинного анализа клиентского опыта и отзывов участников программы бета-тестирования.
Кроме обновленного дизайна, среди основных новшеств:
  • главный экран будет более персонализированным — любимые сервисы и шаблоны платежей будут доступны сразу;
  • баланс и реквизиты карт теперь можно увидеть сразу после открытия приложения;
  • пополнение карточного счета станет более удобным: через Apple Pay, Google Pay, собственную карту, карту другого банка или по номеру IBAN;
  • программа лояльности «Привет» и сервис накоплений «Конверты» теперь находятся на нижней панели навигации.
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Напомним, ранее ПриватБанк запустил наличный обмен валют в банкоматах. Новая услуга предусматривает: круглосуточный доступ; получение наличных гривен сразу после операции, без зачисления на карту; использование наличного курса ПриватБанка, а сдача до 100 грн зачисляются на карту или мобильный счет; лимиты до 1000 долларов США или 1000 евро за одну операцию.
Также ПриватБанк в этом году сделал доступными инвестиции в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) от 1000 грн, что значительно усилило его позиции на рынке и увеличило объем операций клиентов по ОВГЗ. «В этом году мы уверены, что предоставим клиентам возможность инвестировать в государственные ценные бумаги и по мобильной версии», — рассказала заместитель председателя правления банка, CFO Лариса Чернышева.
Как сообщил ПриватБанк, клиенты банка теперь могут при необходимости снимать наличные деньги вместе с оплатой картой товаров и услуг не только в Украине, но и за рубежом.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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