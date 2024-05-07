«Приобщиться может каждый». Украинцы снимают фильм о волонтерах — Finance.ua

«Приобщиться может каждый». Украинцы снимают фильм о волонтерах Сегодня 18:24

«Приобщиться может каждый». Украинцы снимают фильм о волонтерах

Украинцы снимают фильм о волонтерах, который планируют показать международному сообществу.

Об этом Finance.ua рассказала волонтер и журналистка Екатерина Головко , которая сотрудничает с международными фондами, организует поставки гуманитарной помощи из Европы, официально волонтерит в Центре «ДГВ» ДФТГ при 112-й бригаде. Также помогает в развитии Мастерской ДГВ. Награждена медалью от Министерства обороны «При содействии Вооруженным силам Украины».

«Волонтеры внесли значительный вклад в то, что страна выстояла. Они создали надежный тыл и опору для армии и добровольцев, которые не побоялись и ушли защищать страну, и для населения. Волонтеры стали ангелами-хранителями и героями, которые взяли на себя очень много процессов и задач, и с которыми справились на уровне целых структур», — рассказывает Головко.

Что известно о фильме

«Этот фильм — социально и исторически важный. Это история, это фиксация событий, это съемка героев нашего времени, о которых будут говорить через много лет. Я хочу сделать эту важную работу для следующих поколений украинцев, которые будут лучше понимать события современности. Но также я снимаю этот фильм для влияния и на сегодняшние события — привлечь внимание международного сообщества к необходимости продолжать поддерживать украинцев, привлечь их к волонтерству, принимать решения в нашу пользу — на уровне дипломатии, экономики, культуры, обычных гражданских», — рассказала журналистка.

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Фильм ориентирован на иностранную аудиторию, это в первую очередь англоязычные страны, такие как Великобритания, США, Канада, а также Европа и страны мира, которые поддерживают Украину.

Фильм будет озвучен на английском языке и отправлен на международные кинофестивали.

Съемки планируются на весну-лето 2024 года. Героями будут как самые известные волонтеры и инициативы, так и обычные люди, делающие все возможное для своей страны.

Кто создает этот фильм

Проект создан на волонтерских началах по личной инициативе.

Продюсером фильма стала Виктория Кратинова, а оператором-постановщиком — Владимир Кратинов, которые снимали документальные и художественные работы «Форма огня», «Кровавая нефть», «Apple-man», «Свободная энергия Теслы», «The Chornobyl fallout», а также снимают социальные проекты для ВСУ, Нацполиции, ГСЧС, Администрации президента, фонда Елены Зеленской, благотворительных организаций и волонтерских инициатив.

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Ментором по разработке сценария стала Ирина Эстер-Вратарева, креативный продюсер Нового канала и Brama. film, сценарист, шоуранер.

В настоящее время команда насчитывает 12 человек постоянной команды и отдельно съемочную группу.

Как присоединиться к проекту

Присоединиться к проекту может каждый, поскольку команда работает на донатах и ​​спонсорстве.

Уже отснят пилотный тизер, над которым идет работа. Страница проекта по ссылке

Напомним, с начала полномасштабной войны количество официальных волонтеров выросло в 21 раз. В Реестре волонтеров зарегистрировано около семи тысяч человек. Список вырос в 2,5 раза за неполный 2023 год.

и т. д. Ранее глава Национального банка Украины Андрей Пышный презентовал новую памятную монету «Страна супергероев. Благодарим волонтеров!» Она посвящена украинским волонтерам, которые донатят, организуют сбор средств, приобретают и доставляют технику, снаряжение, продукты, лекарства

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