«Приобщиться может каждый». Украинцы снимают фильм о волонтерах — Finance.ua
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«Приобщиться может каждый». Украинцы снимают фильм о волонтерах

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«Приобщиться может каждый». Украинцы снимают фильм о волонтерах
«Приобщиться может каждый». Украинцы снимают фильм о волонтерах
Украинцы снимают фильм о волонтерах, который планируют показать международному сообществу.
Об этом Finance.ua рассказала волонтер и журналистка Екатерина Головко, которая сотрудничает с международными фондами, организует поставки гуманитарной помощи из Европы, официально волонтерит в Центре «ДГВ» ДФТГ при 112-й бригаде. Также помогает в развитии Мастерской ДГВ. Награждена медалью от Министерства обороны «При содействии Вооруженным силам Украины».
«Волонтеры внесли значительный вклад в то, что страна выстояла. Они создали надежный тыл и опору для армии и добровольцев, которые не побоялись и ушли защищать страну, и для населения. Волонтеры стали ангелами-хранителями и героями, которые взяли на себя очень много процессов и задач, и с которыми справились на уровне целых структур», — рассказывает Головко.

Что известно о фильме

«Этот фильм — социально и исторически важный. Это история, это фиксация событий, это съемка героев нашего времени, о которых будут говорить через много лет. Я хочу сделать эту важную работу для следующих поколений украинцев, которые будут лучше понимать события современности. Но также я снимаю этот фильм для влияния и на сегодняшние события — привлечь внимание международного сообщества к необходимости продолжать поддерживать украинцев, привлечь их к волонтерству, принимать решения в нашу пользу — на уровне дипломатии, экономики, культуры, обычных гражданских», — рассказала журналистка.
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Фильм ориентирован на иностранную аудиторию, это в первую очередь англоязычные страны, такие как Великобритания, США, Канада, а также Европа и страны мира, которые поддерживают Украину.
Фильм будет озвучен на английском языке и отправлен на международные кинофестивали.
Съемки планируются на весну-лето 2024 года. Героями будут как самые известные волонтеры и инициативы, так и обычные люди, делающие все возможное для своей страны.

Кто создает этот фильм

Проект создан на волонтерских началах по личной инициативе.
Продюсером фильма стала Виктория Кратинова, а оператором-постановщиком — Владимир Кратинов, которые снимали документальные и художественные работы «Форма огня», «Кровавая нефть», «Apple-man», «Свободная энергия Теслы», «The Chornobyl fallout», а также снимают социальные проекты для ВСУ, Нацполиции, ГСЧС, Администрации президента, фонда Елены Зеленской, благотворительных организаций и волонтерских инициатив.
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Ментором по разработке сценария стала Ирина Эстер-Вратарева, креативный продюсер Нового канала и Brama. film, сценарист, шоуранер.
В настоящее время команда насчитывает 12 человек постоянной команды и отдельно съемочную группу.

Как присоединиться к проекту

Присоединиться к проекту может каждый, поскольку команда работает на донатах и ​​спонсорстве.
Уже отснят пилотный тизер, над которым идет работа. Страница проекта по ссылке.
Напомним, с начала полномасштабной войны количество официальных волонтеров выросло в 21 раз. В Реестре волонтеров зарегистрировано около семи тысяч человек. Список вырос в 2,5 раза за неполный 2023 год.
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Ранее глава Национального банка Украины Андрей Пышный презентовал новую памятную монету «Страна супергероев. Благодарим волонтеров!» Она посвящена украинским волонтерам, которые донатят, организуют сбор средств, приобретают и доставляют технику, снаряжение, продукты, лекарства и т. д.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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