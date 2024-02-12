Гороховский назвал сумму, которую украинцы задонатили на «Банки» с начала войны — Finance.ua

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Гороховский назвал сумму, которую украинцы задонатили на «Банки» с начала войны

Личные финансы
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Гороховский назвал сумму, которую украинцы задонатили на «Банки» с начала войны
Гороховский назвал сумму, которую украинцы задонатили на «Банки» с начала войны
С начала полномасштабного вторжения украинцы задонатили на «Банки» в monobank 1 миллиард евро.
Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский в Telegram.
«1 млрд евро. Тысяча-тысяч-тысяч. Столько люди задонатили на „Банки“ с начала полномасштабной войны», — говорится в сообщении.

Статистика за 2022−2023 годы

В конце прошлого года monobank также делился статистикой пожертвований на нужды Вооруженных сил Украины. Так, согласно информации «виртуального банка», в 2023 году через monobank украинцы пожертвовали 27,4 млрд, а в 2022 году эта сумма составила «всего» 8,5 млрд.
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К тому же количество доноров составило 5,4 млн, против 3 млн в 2022 году.
Также увеличился и средний донат. В этом году его размер составил 349 грн против прошлогодних 258 грн.
Напомним, что общие финансовые потери monobank с начала полномасштабного вторжения россии в Украину составляют 4,25 млрд грн, или $112 млн.
Также monobank запустил «Боевые». Это как чаевые, только чаевые — это благодарность за сервис, а Боевые — это благодарность за жизнь. При оплате счета по QR-коду в заведениях, активировавших этот сервис, после экрана чаевых появится новый экран Боевых, где украинцы смогут отблагодарить за защиту, а деньги будут использованы на прямые нужды войска.

Что сейчас нужно больше всего нашим защитникам и куда стоит задонатить 🔍

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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