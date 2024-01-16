«Patreon на минималках»: в monobank создали инструмент для монетизации творчества — Finance.ua

«Patreon на минималках»: в monobank создали инструмент для монетизации творчества
monobank создал новый инструмент для монетизации творчества — База от monobank.
Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram.
«Есть неочевидная проблема — у стримеров нет нормального сервиса для подписок донатов в качестве легального заработка. Теперь им не нужно получать деньги в конверте. Мы создали инструмент для монетизации творчества — это База от monobank (Patreon на минималках)», — сказано в сообщении.
По словам Гороховского, благодаря этому инструменту зрители стримеров смогут донатить и подписываться на его ФЛП.
Читайте также
Банк начинает открытое бета-тестирование проекта. Стримеров приглашают посмотреть, как все работает, а также помочь определить, чего там не хватает.
Чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо иметь счет ФЛП в monobank, и залогиниться на base.monobank.ua. Тариф составляет 3% — и за донаты, и за подписки.
Какие услуги доступны уже сейчас:
- получение донатов;
- возможность предлагать пользователям подписки разных уровней;
- возможность вывода QR и анимации донатов на стрим.
Что планируют добавить:
- уникальные анимации для разных размеров доната и подписки;
- возможность заказывать донатом музыку;
- учет пожеланий тестеров;
- исправление ошибок.
Справка Finance.ua:
- ранее monobank планировал запустить обновленное приложение до конца ноября. Пользователи monobank определенное время смогут использовать старый интерфейс приложения;
- monobank с 17 ноября по 1 декабря провел первый за шесть лет баг-баунти. Самая большая награда, которую monobank выплатит по результатам баг-баунти — $750 за найденную уязвимость второго уровня;
- в мобильном приложении monobank появилась возможность открыть счет для самозанятых лиц.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».
Посмотреть варианты 💳
Поделиться новостью