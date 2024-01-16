«Patreon на минималках»: в monobank создали инструмент для монетизации творчества — Finance.ua

«Patreon на минималках»: в monobank создали инструмент для монетизации творчества Сегодня 10:02 — Финтех и Карты

«Patreon на минималках»: в monobank создали инструмент для монетизации творчества

База от monobank. monobank создал новый инструмент для монетизации творчества —

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram.

«Есть неочевидная проблема — у стримеров нет нормального сервиса для подписок донатов в качестве легального заработка. Теперь им не нужно получать деньги в конверте. Мы создали инструмент для монетизации творчества — это База от monobank (Patreon на минималках)», — сказано в сообщении.

По словам Гороховского, благодаря этому инструменту зрители стримеров смогут донатить и подписываться на его ФЛП.

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Банк начинает открытое бета-тестирование проекта. Стримеров приглашают посмотреть, как все работает, а также помочь определить, чего там не хватает.

Чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо иметь счет ФЛП в monobank, и залогиниться на Тариф составляет 3% — и за донаты, и за подписки. , необходимо иметь счет ФЛП в monobank, и залогиниться на base.monobank.ua — и за донаты, и за подписки.

Какие услуги доступны уже сейчас:

получение донатов;

возможность предлагать пользователям подписки разных уровней;

возможность вывода QR и анимации донатов на стрим.

Что планируют добавить:

уникальные анимации для разных размеров доната и подписки;

возможность заказывать донатом музыку;

учет пожеланий тестеров;

исправление ошибок.

Справка Finance.ua:

ранее monobank планировал запустить обновленное приложение до конца ноября. Пользователи monobank определенное время смогут использовать старый интерфейс приложения;

monobank с 17 ноября по 1 декабря провел первый за шесть лет баг-баунти. Самая большая награда, которую monobank выплатит по результатам баг-баунти — $750 за найденную уязвимость второго уровня;



в мобильном приложении monobank появилась возможность открыть счет для самозанятых лиц.

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