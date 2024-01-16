«Patreon на минималках»: в monobank создали инструмент для монетизации творчества — Finance.ua
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«Patreon на минималках»: в monobank создали инструмент для монетизации творчества

Финтех и Карты
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«Patreon на минималках»: в monobank создали инструмент для монетизации творчества
«Patreon на минималках»: в monobank создали инструмент для монетизации творчества
monobank создал новый инструмент для монетизации творчества — База от monobank.
Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram.
«Есть неочевидная проблема — у стримеров нет нормального сервиса для подписок донатов в качестве легального заработка. Теперь им не нужно получать деньги в конверте. Мы создали инструмент для монетизации творчества — это База от monobank (Patreon на минималках)», — сказано в сообщении.
По словам Гороховского, благодаря этому инструменту зрители стримеров смогут донатить и подписываться на его ФЛП.
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Банк начинает открытое бета-тестирование проекта. Стримеров приглашают посмотреть, как все работает, а также помочь определить, чего там не хватает.
Чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо иметь счет ФЛП в monobank, и залогиниться на base.monobank.ua. Тариф составляет 3% — и за донаты, и за подписки.

Какие услуги доступны уже сейчас:

  • получение донатов;
  • возможность предлагать пользователям подписки разных уровней;
  • возможность вывода QR и анимации донатов на стрим.

Что планируют добавить:

  • уникальные анимации для разных размеров доната и подписки;
  • возможность заказывать донатом музыку;
  • учет пожеланий тестеров;
  • исправление ошибок.
«Patreon на минималках»: в monobank создали инструмент для монетизации творчества

Справка Finance.ua:

  • ранее monobank планировал запустить обновленное приложение до конца ноября. Пользователи monobank определенное время смогут использовать старый интерфейс приложения;
  • monobank с 17 ноября по 1 декабря провел первый за шесть лет баг-баунти. Самая большая награда, которую monobank выплатит по результатам баг-баунти — $750 за найденную уязвимость второго уровня;
  • в мобильном приложении monobank появилась возможность открыть счет для самозанятых лиц.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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