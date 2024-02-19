Сколько донатов собрали крупнейшие фонды в 2023 году (инфографика) — Finance.ua

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Сколько донатов собрали крупнейшие фонды в 2023 году (инфографика)

Личные финансы
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Сколько донатов собрали крупнейшие фонды в 2023 году (инфографика)
Сколько донатов собрали крупнейшие фонды в 2023 году (инфографика)
18,75 млрд грн задонатили люди в три крупнейших фонда в течение прошлого года. Эта сумма почти вдвое меньше, чем в 2022 году.
Об этом свидетельствуют данные из United 24, «Вернись живым» и Фонда Притулы, пишет Опендатабот.
Донатов стало больше во второй половине года. Именно на конец года приходятся рекордные суммы сборов сразу нескольких платформ.
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Для сравнения, в 2022 году общая сумма донатов достигла рекордных 34,38 млрд грн. Из них 2/3 было собрано за первые полгода — 24 млрд грн, а остальные 10,5 млрд грн люди задонатили уже во втором полугодии.
Сколько донатов собрали крупнейшие фонды в 2023 году (инфографика)

Куда люди сбросили больше всего денег?

United 24 стал лидером среди благотворительных организаций в 2023 году. Фонду удалось привлечь почти 2/3 из общей суммы — 12,07 млрд грн. Пик донатов пришелся на декабрь прошлого года — 3,55 млрд грн или 29%. Это рекордная сумма за месяц после начала существования фонда.
Сколько донатов собрали крупнейшие фонды в 2023 году (инфографика)
United 24 работает на 5 направлениях:
  • потребности ВСУ — 10,81 млрд грн (90%);
  • здравоохранение — 0,76 млрд грн (6%);
  • восстановление разрушенного имущества и инфраструктуры — 0,25 млрд грн (2%);
  • гуманитарное разминирование — 0,13 млрд грн (1%);
  • потребности образования и науки — 0,12 млрд грн (1%).

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Для «Вернись живым» декабрь тоже стал весомым, ведь именно тогда фонд собрал 20% от всех накоплений за год — 0,9 млрд грн. Доля фонда от всех собранных вместе с коллегами пожертвований составляет 24% - 4,53 млрд грн.
Всего 11% от всей накопленной суммы приходится на Фонд Притулы. Организация собрала 2,14 млрд грн в прошлом году, из которых больше всего поступило в октябре — 0,31 млрд грн.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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