Причины, по которым могут уменьшить размер пособия в Германии (как предотвратить) — Finance.ua

Причины, по которым могут уменьшить размер пособия в Германии (как предотвратить) Сегодня 16:00 — Личные финансы

Причины, по которым могут уменьшить размер пособия в Германии (как предотвратить)

В 2025 году Германия продолжает принимать украинских беженцев, которые ищут защиту из-за войны. Об этом пишет ukrainianingermany.de. В настоящее время выплаты в Германии составляют:

563 евро — для одиноких лиц, одиноких родителей или совершеннолетних с несовершеннолетними партнерами.

506 евро — для взрослых партнеров в паре;

451 евро — для молодых людей от 15 до 24 лет, проживающих отдельно без гарантий Jobcenter;

471 евро — для детей от 14 до 17 лет;

390 евро — для детей от 6 до 13 лет;

357 евро — для детей до 6 лет.

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Эти выплаты покрывают базовые расходы по проживанию, питанию и другим потребностям. Однако чтобы сохранить право на поддержку, необходимо выполнять определенные условия.

Почему пособие могут уменьшить

Законодательство Германии предусматривает ряд обязанностей получателей социальной помощи. Нарушение этих требований может стать причиной уменьшения размера выплат.

1. Отказ от курсов интеграции или работы

Если человек отказывается от:

участия в интеграционных курсах;

принятия предложенной работы;

участия в семинарах или программах, способствующих трудоустройству,

размер выплат может быть сокращен:

на 10% за первое нарушение;

на 20% за второе;

на 30% за третье.

Каждое последующее сокращение действует в течение 1−3 месяцев в зависимости от количества нарушений.

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2. Повторный отказ от работы

Если в течение года человек второй раз отказывается от предложенной работы или обучения, выплаты могут быть сокращены на срок до 2 месяцев. Однако если между нарушениями прошел год, предыдущие сокращения не учитываются.

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Что считается подходящей работой?

Понятие «подходящая работа» в Германии охватывает все виды занятости, которые человек физически и психологически может выполнять. Однако есть исключения:

работа неприемлема, если она может навредить физическому или психическому состоянию человека;

работа не должна препятствовать уходу за ребенком, если нет других возможностей организовать этот уход;

уход за больными родственниками также может служить основанием для отказа от работы.

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Как избежать сокращения выплат

Чтобы сохранить право на получение полного размера Bürgergeld, соблюдайте несколько простых правил:

Посещайте интеграционные курсы — это не только требование, но и возможность овладеть языком и скорее адаптироваться к жизни в Германии. Не игнорируйте предложения работы — в случае возникновения затруднений, обсуждайте это с представителями Jobcenter. Сообщайте об изменениях — если вы нашли работу, сменили место жительства или семейное положение, сразу информируйте Jobcenter.

Социальные выплаты в Германии являются поддержкой для украинцев, которые ищут временную защиту в этой стране. Однако получение этого пособия сопровождается исполнением определенных обязанностей.

Справка Finance.ua:

Ранее мы писали, что в 2025 году в Германии по ряду причин, таких как технологический прогресс, старение населения и переход к экологически чистым источникам энергии, формируется потребность в специалистах определенных отраслей.

Германия предлагает множество возможностей для предпринимателей, и в 2025 году украинцы могут воспользоваться этими преимуществами для открытия собственного дела. Правильный выбор направления бизнеса является решающим для успешного старта.

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