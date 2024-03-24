Причины отмены обращения при оцифровке трудовых книжек — Finance.ua
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Причины отмены обращения при оцифровке трудовых книжек

Личные финансы
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Причины отмены обращения при оцифровке трудовых книжек
Причины отмены обращения при оцифровке трудовых книжек, Фото: e.kadrovik.ua
С помощью электронной трудовой книжки в Украине работники могут самостоятельно проверить свой страховой стаж онлайн, а также усовершенствовать учет трудовой деятельности. Однако иногда случается, что обращения по оцифровке трудовых книжек могут отменить.
Какие могут быть причины, рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
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В сообщении говорится, что процедура полного завершения оцифровки трудовой книжки после подачи заявителем скан-копии документа подтверждается статусом обращения о состоянии его обработки.

Как проверить состояние обработки документов о трудовой деятельности

Это можно сделать на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины:
  • работодателю — в кабинете страхователя в разделе «Обращения» (отображены все обращения работодателя по каждому работнику с отображением статуса обработки);
  • застрахованному лицу — в личном кабинете пользователя в разделе «Мои обращения».
Статус обращения «Выполнено» свидетельствует, что скан-копии проработаны и данные о трудовых отношениях работника актуализированы.
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Статус обращения «Отменено выполнение» означает, что обращение содержит определенные ошибки, не обработано и требует повторной подачи (описание причины отклонения указано в реквизите «Сообщения»).
Остальные статусы означают, что обращение находится еще в обработке специалистами ПФУ.

Почему могут отменить обращение по оцифровке трудовых книжек

Главными причинами являются ошибки, которые допускают пользователи веб-портала.
Это может произойти, если сканированные копии документов:
  • не принадлежат заявителю;
  • сделаны не из оригиналов документов или в черно-белом формате;
  • отсканированы неправильно (обрезаны даты, номера приказов и т. п.).
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Имеется нарушение требований к оформлению трудовой книжки:
  • отсутствует скан-копия титульной страницы трудовой книжки;
  • отсутствует подпись владельца трудовой книжки или запись об изменении ФИО;
  • отсутствует печать учреждения или подпись ответственного лица.
В электронной форме обращения в данных лица имеются ошибки.
Напомним, с июня 2021 года в Украине была введена электронная трудовая книжка. Оцифровать документ, если речь идет о трудовом стаже до 2004 года, украинцы могут самостоятельно.
Данные о трудовом стаже застрахованного лица после 2004 года находятся в соответствующем реестре.
По материалам:
Дзеркало Тижня
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