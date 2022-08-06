Е-трудовая: о чем следует знать работодателям и работникам — Finance.ua

Е-трудовая: о чем следует знать работодателям и работникам Сегодня 15:09 — Личные финансы

Е-трудовая: о чем следует знать работодателям и работникам

Начиная с 10 июня 2021 года, в Украине официально действуют электронные трудовые книжки. Гоструда рассказывает работодателям и работникам, где их найти и как заполнять.

Что такое электронная трудовая книжка

Это цифровой аналог бумажной трудовой книжки. Ее ввели, чтобы усовершенствовать учет трудовой деятельности украинцев, уменьшить бумажный документооборот и связанные с этим риски потери или повреждения документов.

Также современная система позволит работникам в любой момент проверить свой страховой стаж, а в будущем — автоматически выйти на пенсию без визита в Пенсионный фонд.

Что изменилось? Теперь каждый работодатель обязан предоставлять сведения о трудовой деятельности своих наемных работников в электронном формате. В частности, делать записи о принятии на работу, переводе или увольнении, срочной военной службе и других событиях, которые ранее фиксировались в бумажной форме.

По закону , у работников и работодателей есть пять лет для оцифровки трудовых книжек. После проверки данных со стороны Пенсионного фонда Украины и их внесения в Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного страхования будет сформирован конечный вариант электронной трудовой книжки. С тех пор бумажная версия будет не нужна и сможет храниться у работника или вестись параллельно с электронной версией, если этого пожелает работник.

Где найти электронную трудовую книжку? Войдите в личный кабинет на Войдите в личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Авторизируйтесь удобным для вас способом:

По квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую можно получить в Государственной налоговой службе, аккредитованном центре сертификации ключей, а также в некоторых банках: ПриватБанк, УкрСиббанк, ПУМБ, Альфа-Банк, Креди Агриколь Банк и т.д.

По логину и паролю — для этого необходимо зарегистрироваться на портале с помощью кода, полученного в территориальных органах ПФУ при наличии паспорта, идентификационного кода и соответствующего заявления.

Через сервис Id.Gov.Ua, предусматривающий идентификацию по ЭЦП, по мобильному телефону (Mobile ID) или наличию счета в одном из 27 банков Украины (Bank ID).

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Кто может вносить информацию? Сведения о трудовой деятельности могут вносить сами работники и/или работодатели. Для этого необходимо иметь сканированные цветные копии всех страниц трудовой книжки в хронологическом порядке и соответствующих документов, в которые внесены записи с оригиналов трудовой или других документов, подтверждающих стаж.

Если вы наемный работник

Чтобы проверить записи о ваших трудовых отношениях, выберите в меню слева раздел «Электронная трудовая книжка».

Если вы его не видите, нажмите на собственные ФИО в меню вверху.

Важно! В электронной трудовой книжке сейчас есть данные по основному месту работы, начиная с 2001 года. Если ваша трудовая деятельность началась раньше, вы можете добавить информацию об этом лично, отправив сканированные копии документов. Для этого перейдите в раздел «Коммуникации по ПФУ» и выберите пункт «Сведения о трудовых отношениях». Здесь можно добавить скан-копии документов или создать электронную запись, в которую добавляются сканированные копии документов, на основании которых создается запись.

Если вы работодатель

Чтобы внести данные о наемном работнике, пролистайте страницу ниже и выберите раздел «Сведения о трудовых отношениях работника». Здесь можно загрузить скан-копии бумажных документов.

Скан-копии каких документов нужно предоставлять? В электронную трудовую книжку нужно скачать все документы, влияющие на расчет стажа. Кроме трудовой книжки, это могут быть документы о получении образования, свидетельство о рождении ребенка (для женщин), военный билет и другие документы.

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К примеру, до 2004 года в трудовой стаж засчитывалось обучение в заведениях высшего образования на дневной форме. Если у вас диплом за соответствующие годы, отсканируйте и добавьте в систему.

После отправки цветных скан-копий специалисты территориальных органов Пенсионного фонда сверят их с данными в Реестре застрахованных лиц и оцифруют то, чего не будет.

Нужно ли ФЛП делать запись в электронной трудовой книжке? Да, если вы имеете наемных работников и вносите данные о них.

Что касается собственной предпринимательской деятельности, никаких записей в электронной трудовой книжке делать не нужно. В то же время ПФУ рекомендует ФЛП подать через персональный кабинет скан-копии:

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о государственной регистрации ФЛП, или

справки из Государственной налоговой службы об учете как субъект предпринимательской деятельности.

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