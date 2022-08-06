10 главных изменений в организации трудовых отношений: что нужно знать — Finance.ua

10 главных изменений в организации трудовых отношений: что нужно знать Сегодня 18:02 — Личные финансы

10 главных изменений в организации трудовых отношений: что нужно знать

Специалисты рассказали о 10 главных изменениях в организации трудовых отношений, произошедших в июле. Напомним, 19 июля вступил в силу Закон Украины № 2352-ІХ, которым предусмотрены новые подходы к организации трудовых отношений во время военного положения и в мирное время.

1. Введена обязанность предоставления работодателями детальной информации работнику перед началом работы, а именно о месте работы и своем местонахождении, должности, перечне обязанностей, условиях труда, времени работы и отдыха, продолжительности ежегодного отпуска и размере заработной платы и т.п.

2. Предусмотрена возможность обмена информацией с работниками в электронной форме, включая ознакомление с приказами и уведомлениями работодателя. В период действия военного положения также при обоюдном согласии могут использоваться альтернативные способы электронной коммуникации, например, мессенджеры.

3. Установлено, что в период действия военного положения уведомление работника об изменении существенных условий и оплаты труда осуществляется не позднее, чем до введения таких условий, в то время как в мирное время — не позднее чем за 2 месяца до введения изменений.

4. Теперь только работникам критической инфраструктуры (оборонная сфера, сфера обеспечения жизнедеятельности населения и т.п.) может быть установлена 60-часовая рабочая неделя. При этом если работник входит в одну из льготных категорий, которой законодательством установлена сокращенная продолжительность рабочего времени (например, из-за работы в опасных и вредных условиях), продолжительность рабочего времени в период действия военного положения НЕ может превышать 40 часов в неделю (до изменений — 50 часов).

5. Введены изменения по оплате труда:

в случае принятия работодателем решения об увеличении продолжительности рабочего времени с 40 до 60 часов в неделю (до 40 часов — работникам, в отношении которых законодательством установлена сокращенная продолжительность рабочего времени), работодатель должен пропорционально увеличить размер заработной платы;

возобновлено действие нормы о компенсации за работу в выходные дни. Работа в выходной день может компенсироваться с согласия сторон предоставлением другого дня отдыха или в денежной форме в двойном размере;

отменена обязанность работодателей сохранения за мобилизованными работниками среднего заработка за время несения военной службы, а также прохождения лечения, пребывания в плену и признания без вести отсутствующими. При этом увольнять таких лиц по-прежнему будет запрещено.

Заметим, что страховой стаж тоже не будет накапливаться за этот период, поскольку не будет производиться уплата ЕСВ. Однако если работодатель желает и имеет возможность выплачивать средний заработок, он вправе продолжать это делать.

6. Урегулированы вопросы отпусков в период действия военного положения:

обязанность работодателя ограничить продолжительность ежегодного основного отпуска работника в период действия военного положения в 24 дня изменена на право такого ограничения. При этом неиспользованные дни переносятся на период после прекращения или отмены военного положения. Оплата отпусков может осуществляться в сроки, определенные трудовым или коллективным договором (до изменений — не позднее чем за 3 дня до начала отпуска);

предусмотрена обязанность работодателя предоставлять работникам, выехавшим за пределы территории Украины или получившим статус внутренне перемещенного лица (по их заявлению), отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, определенной в заявлении работника, но не более 90 календарных дней.

Вместе с тем установлено, что время прохождения военной службы мобилизованными работниками не будет засчитываться в стаж, дающий право на отпуск. Также отменено право работника использовать неиспользованные дни отпуска после перевода к другому работодателю.

7. Уточнены требования к оформлению приостановления действия трудового договора во время военного положения, в частности, введена обязанность для работодателей издавать соответствующий приказ. Вместе с тем разрешено работникам обжаловать подобные приказы в упрощенном порядке в Гоструда.

8. Появились новые основания прекращения трудового договора:

смерть работодателя-физического лица, смерть работника (или признание такого работодателя или работника без вести отсутствующим или объявление умершим);

отсутствие работника на работе и информации о причинах такого отсутствия более 4 месяцев;

невозможность обеспечения работника работой, определенной трудовым договором, в связи с уничтожением (отсутствием) производственных, организационных и технических условий, средств производства или имущества работодателя в результате боевых действий.

Обращаем внимание, что по этому основанию увольнение может производиться без согласия профсоюза, однако с обязательным уведомлением работника об этом за 10 дней и выплатой выходного пособия в размере одной заработной платы.

9. Ограничен срок обращения в суд при наличии спора об оплате труда. Теперь у работника будет 3 месяца со дня получения им письменного уведомления о суммах, начисленных и выплаченных ему при увольнении, для обжалования их в судебном порядке. Правда, этот срок может быть продлен при наличии уважительных причин и в случае, если истекло с момента уведомления не больше года. При этом в случае задержки выплаты заработной платы суд может присудить работнику его средний заработок за все время задержки по день фактического расчета, но не более чем за шесть месяцев.

10. Возобновлено проведение проверок Гоструда по соблюдению работодателями закона и выявлению неоформленных трудовых отношений и законности прекращения трудовых договоров.

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