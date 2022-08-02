Работа без опыта и подработка: каких специалистов ищут в Украине — Finance.ua

Работа без опыта и подработка: каких специалистов ищут в Украине Сегодня 16:05 — Личные финансы

Работа без опыта и подработка: каких специалистов ищут в Украине

В условиях российской агрессии против Украины многие украинцы потеряли работу, а у тех, кого не уволили, чаще всего зарплата значительно упала. Это заставляет многих сограждан искать различные подработки.

По данным OLX Работа, в основном работодатели предлагают подработку в сфере рабочих вакансий — как временную, сезонную работу, так и частичную занятость.

Больше всего вариантов заработать дополнительные средства было в строительной сфере для разнорабочих. Они могли получать от 700 до 1550 грн за услугу или за смену. За месяц частичной занятости в транспортной отрасли можно получить от 17,8 тыс. грн до 25 тыс. грн в зависимости от типа занятости. В сфере клининга в среднем можно получать от 1,5 тыс. грн на подработке до 9 тыс. грн на временной работе.

Что касается нерабочих специальностей, весьма востребованы услуги репетиторов, которым предлагали 175-215 грн за час работы. Менеджеры по продажам в условиях частичной занятости могли ежемесячно получать до 11 тыс. грн.

Найти работу можно и без опыта. Чаще всего на OLX в июле на работу без опыта приглашали в сферах торговли, строительства, транспортных перевозок (при наличии водительского удостоверения) и в колл-центрах, а самую большую зарплату — 25-27 тыс. грн — платили водителям и операторам колл-центров.

Справка Finance.ua:

средняя зарплата в июле в вакансиях по всем областям Украины составляет 22 460 грн;

кстати, в период полномасштабного вторжения россии в Украину доля вакансий удаленной работы выросла в два раза. При этом средняя зарплата в вакансиях на удаленке в 2022 году выросла выше среднего уровня зарплаты по Украине — до 20 тыс. грн.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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