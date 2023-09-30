Электронная трудовая книжка: как добавить в нее сведения о деятельности и кто должен это делать — Finance.ua
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Электронная трудовая книжка: как добавить в нее сведения о деятельности и кто должен это делать

Личные финансы
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Электронная трудовая книжка: как добавить в нее сведения о деятельности и кто должен это делать
Электронная трудовая книжка: как добавить в нее сведения о деятельности и кто должен это делать
Украинцам разъяснили, как добавить сведения о трудовой деятельности в электронную трудовую книжку и кто должен это делать.
Об этом сообщают специалисты «Юридического советчика для ВПЛ».

Кто может вносить информацию в электронную трудовую

Это могут делать:
  • работодатели (в т.ч. ФЛП, использующий наемный труд);
  • работник о своей трудовой деятельности.

Как работнику внести сведения о своей трудовой деятельности

  • Зайдите на Портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
  • Совершите вход в личный кабинет, нажав кнопку «Вход».
  • Авторизируйтесь в личном кабинете с помощью электронной подписи.
  • В личном кабинете выберите раздел «Электронная трудовая книжка», чтобы проверить, какие сведения уже внесены в Реестр. В электронной трудовой книжке отображаются данные по основному месту работы, начиная с 2004 года, то есть с момента вступления в силу Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Именно с этого времени было введено понятие «страховой стаж». К тому же — весь стаж считался трудовым и его зачисление осуществляется на основании записей в трудовой книжке или других документов.
  • Выделите меню «Коммуникации по ПФУ» и выберите раздел «Сведения о трудовой деятельности».
  • Выберите «Записи о трудовой деятельности», затем «Добавить запись».

Заполните следующее:

  • данные предприятия (учреждения), с которым есть трудовые отношения: название предприятия (учреждения, код ЕГРПОУ);
  • данные предприятия (учреждения), которым внесена запись в бумажную трудовую книжку: название; код ЕГРПОУ; тип события (период работы по основному месту работы или по совместительству, срочная военная служба, период получения образования, уход за ребенком до 3-х лет и т. п.); атрибут события (начало или конец); дата происшествия; текст записи; тип документа-основания (приказ, договор, диплом, военный билет); номер документа-основания; дата документа-основания.
Затем нажмите Сохранить и Загрузить. Затем нажмите «Подписать и отправить в ПФУ». Результаты обращения можно получить в режиме просмотра обращений.
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По материалам:
Судебно-юридична газета
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