Електронна трудова книжка: як самостійно отримати витяг (інструкція) — Finance.ua
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Електронна трудова книжка: як самостійно отримати витяг (інструкція)

Особисті фінанси
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Електронна трудова книжка: як самостійно отримати витяг (інструкція)
Електронна трудова книжка: як самостійно отримати витяг (інструкція)
З червня 2021 року в Україні запровадили електронну трудову книжку. Оцифрувати документ, якщо йдеться про трудовий стаж до 2004 року, українці можуть самотужки — для цього у Пенсійному фонді України підготували докладну інструкцію. Дані про трудовий стаж застрахованох особи після 2004 року є у відповідному реєстрі.
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На сайті ПФУ, маючи цифровий підпис, громадянин може в будь-який момент без відвідування відділення фонду дізнатися про свій страховий стаж. Крім того, скорочується ризик втратити або пошкодити паперову трудову книжку. Сервіс дозволяє за необхідності отримати витяг з електронної трудової книжки. Про те, як це зробити, розповіли автори «Юридичного порадника для ВПО».
  • Насамперед потрібно увійти до особистого кабінету на сайті ПФУ за допомогою електронного цифрового підпису, «Дії.Підпис» чи ID.GOV.UA.
  • В кабінеті треба обрати розділ «Електронна трудова книжка» (знаходиться зліва) та ознайомитися з даними. Далі обрати розділ «Комунікація з ПФУ» та натиснути «Запит на отримання електронного документа».
  • Після цього варто перевірити правильність інформації про вас, обрати тип звернення, надати згоду на обробку персональних даних та вказати свій мобільний телефон;
  • Після перевірки та заповнення всієї інформації натиснути «Надіслати до ПФУ».
  • У розділі «Мої звернення» можна побачити результат. За потреби виписку можна завантажити у форматі PDF.
Нагадаємо, що на сьогоднішній день українське законодавство дозволяє робити внески в ПФУ особами від 16 років, наприклад, студентам, якщо їхні дані є в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (якщо людина була хоч у якийсь період офіційно працевлаштована). Місяці, за які були сплачені внески, зараховуватимуться у страховий стаж.
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