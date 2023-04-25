Електронна трудова книжка: як самостійно отримати витяг (інструкція) — Finance.ua

Електронна трудова книжка: як самостійно отримати витяг (інструкція) Сьогодні 08:36 — Особисті фінанси

Електронна трудова книжка: як самостійно отримати витяг (інструкція)

З червня 2021 року в Україні запровадили електронну трудову книжку. Оцифрувати документ, якщо йдеться про трудовий стаж до 2004 року, українці можуть самотужки — для цього у Пенсійному фонді України підготували докладну інструкцію. Дані про трудовий стаж застрахованох особи після 2004 року є у відповідному реєстрі.

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На сайті ПФУ, маючи цифровий підпис, громадянин може в будь-який момент без відвідування відділення фонду дізнатися про свій страховий стаж. Крім того, скорочується ризик втратити або пошкодити паперову трудову книжку. Сервіс дозволяє за необхідності отримати витяг з електронної трудової книжки. Про те, як це зробити, розповіли автори « Юридичного порадника для ВПО ».

Насамперед потрібно увійти до особистого кабінету на сайті ПФУ за допомогою електронного цифрового підпису, «Дії.Підпис» чи ID.GOV.UA.

В кабінеті треба обрати розділ «Електронна трудова книжка» (знаходиться зліва) та ознайомитися з даними. Далі обрати розділ «Комунікація з ПФУ» та натиснути «Запит на отримання електронного документа».



Після цього варто перевірити правильність інформації про вас, обрати тип звернення, надати згоду на обробку персональних даних та вказати свій мобільний телефон;



Після перевірки та заповнення всієї інформації натиснути «Надіслати до ПФУ».



У розділі «Мої звернення» можна побачити результат. За потреби виписку можна завантажити у форматі PDF.



Нагадаємо, що на сьогоднішній день українське законодавство дозволяє робити внески в ПФУ особами від 16 років, наприклад, студентам, якщо їхні дані є в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (якщо людина була хоч у якийсь період офіційно працевлаштована). Місяці, за які були сплачені внески, зараховуватимуться у страховий стаж.

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