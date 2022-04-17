Как подтвердить стаж при трудоустройстве за границей, если трудовая осталась на уничтоженном предприятии — Finance.ua

Как подтвердить стаж при трудоустройстве за границей, если трудовая осталась на уничтоженном предприятии

Сегодня 19:00 — Личные финансы

Как подтвердить стаж работы при трудоустройстве за границей (по требованию работодателя), если трудовая книжка осталась на уничтоженном предприятии.

Об этом сообщили в Пенсионном курьере.

Сведения о своей трудовой деятельности (е-трудовой) вы можете посмотреть на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Индивидуальные сведения о вас за периоды, имеющиеся в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда, также содержатся в справке ОК-5. Там есть информация о:

вашем прежнем месте работы,

производственной практике,

уплаченных страховых взносах.

Справку ОК-5 можно сгенерировать в личном кабинете веб-портала.

Электронные трудовые книжки работают в Украине с 10 июня 2021 года.

По закону, у работников и работодателей есть пять лет для оцифровки трудовых книжек.

Е-трудовая — это цифровой аналог бумажной трудовой книжки. Ее ввели, чтобы усовершенствовать учет трудового действия.

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