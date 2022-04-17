Как подтвердить стаж при трудоустройстве за границей, если трудовая осталась на уничтоженном предприятии — Finance.ua
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Как подтвердить стаж при трудоустройстве за границей, если трудовая осталась на уничтоженном предприятии

Сегодня 19:00Личные финансы
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Как подтвердить стаж работы при трудоустройстве за границей (по требованию работодателя), если трудовая книжка осталась на уничтоженном предприятии.
Об этом сообщили в Пенсионном курьере.
Сведения о своей трудовой деятельности (е-трудовой) вы можете посмотреть на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
https://portal.pfu.gov.ua/
Индивидуальные сведения о вас за периоды, имеющиеся в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда, также содержатся в справке ОК-5. Там есть информация о:
  • вашем прежнем месте работы,
  • производственной практике,
  • уплаченных страховых взносах.
Справку ОК-5 можно сгенерировать в личном кабинете веб-портала.
Электронные трудовые книжки работают в Украине с 10 июня 2021 года.
По закону, у работников и работодателей есть пять лет для оцифровки трудовых книжек.
Е-трудовая — это цифровой аналог бумажной трудовой книжки. Ее ввели, чтобы усовершенствовать учет трудового действия.
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По материалам: Finance.ua
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