Прибыль ПриватБанка сократилась вдвое из-за войны — Finance.ua
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Прибыль ПриватБанка сократилась вдвое из-за войны

Фондовый рынок
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Прибыль ПриватБанка сократилась вдвое из-за войны
Прибыль ПриватБанка сократилась вдвое из-за войны
ПриватБанк завершил первое полугодие с прибылью 6,3 млрд грн. Это почти вдвое меньше финрезультата за аналогичный период 2021 года (11,6 млрд грн).
Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
Банк завершил первое полугодие с прибылью 6,3 млрд грн (что почти вдвое меньше финрезультата за аналогичный период 2021 года 11,6 млрд грн). За период войны объемы недополученных доходов от банковской деятельности, прежде всего доходов от комиссионных операций и процентных доходов по кредитам оценивается на уровне 5,5 млрд грн", — говорится в сообщении.
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Как сообщают в ПриватБанке, финансовое состояние большинства клиентов и их возможности обслуживать свои обязательства, в свою очередь, обуславливает повышенные кредитные риски и необходимость формирования резервов под них. Несмотря на значительные резервы под кредитные риски (6,9 млрд грн за 6 месяцев 2022 года), уровень проблемных кредитов еще не до конца определен как на уровне банка, так и на уровне всей банковской системы Украины.
За первое полугодие 2022 года кредитный портфель банка (без кредитов, связанных с прошлыми владельцами), увеличился на 16%.
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«Мы поддерживаем экономику как за счет развития программ кредитования сельхозпроизводителей и критически важного для Украины бизнеса — на 9,1 млрд грн, так и увеличения кредитования физических лиц на 3,5 млрд грн», — говорят в финучреждении.
С начала года ПриватБанк увеличил объемы средств клиентов на 61 млрд грн, или 19%. На фоне военных действий срочные депозиты имеют тенденцию к уменьшению (-12,6%), а остатки на текущих счетах клиентов выросли на 34%, или на 73,8 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • в течение первых трех месяцев полномасштабной агрессии россии против Украины наилучшие результаты по показателю Cost-to-Income ratio, отношение операционных расходов к операционным доходам, показали Идея банк, Ситибанк, Укрэксимбанк, А-Банк и Коммерческий Индустриальный Банк;
  • в июне общий объем депозитного портфеля в целом по банковской системе вырос на 24,6 млрд грн (3,2%) и составил 785,2 млрд грн.
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По материалам:
Finance.ua
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