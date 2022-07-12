Клиенты ПриватБанка смогут звонить в банк через приложение Приват24 — Finance.ua

Клиенты ПриватБанка смогут звонить в банк через приложение Приват24 Сегодня 15:05 — Личные финансы

Клиенты ПриватБанка смогут звонить в банк через приложение Приват24

Клиенты ПриватБанк а смогут общаться с банком через интернет и мобильное приложение Приват24.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Многие украинцы сталкиваются с проблемой звонка из-за границы или по другим причинам не имеют доступа к мобильной связи отечественных операторов. ПриватБанк ввел технологию разработки собственных ІТ-специалистов, с помощью которой клиенты могут общаться с банком через интернет и мобильное приложение Приват24», — сказано в сообщении.

Кому уже доступна услуга

Бета-версия инновации уже доступна всем пользователям мобильного Приват24 (iOs и Android) — нужно только обновить приложение до последней версии.

Вызовы в банк через приложение бесплатные и работают при наличии мобильного интернета или Wi-Fi.

Читайте также В ПриватБанке назвали преимущества от повышения курса доллара по картам

«Важно, что такой способ общения с банком безопасен, поскольку звонок защищен логином и паролем от Приват24», — отмечают в банке.

Как воспользоваться услугой

Чтобы позвонить в ПриватБанк из приложения, нужно:

войти в мобильный Приват24 со своим логином и паролем;

перейти в «Профиль клиента» — «Служба поддержки» — «Звонок через Приват24» (или «Звонок в поддержку» для Android).

privatbank.ua

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.