Клиенты ПриватБанка смогут звонить в банк через приложение Приват24 — Finance.ua
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Клиенты ПриватБанка смогут звонить в банк через приложение Приват24

Личные финансы
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Клиенты ПриватБанка смогут звонить в банк через приложение Приват24
Клиенты ПриватБанка смогут звонить в банк через приложение Приват24
Клиенты ПриватБанка смогут общаться с банком через интернет и мобильное приложение Приват24.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
«Многие украинцы сталкиваются с проблемой звонка из-за границы или по другим причинам не имеют доступа к мобильной связи отечественных операторов. ПриватБанк ввел технологию разработки собственных ІТ-специалистов, с помощью которой клиенты могут общаться с банком через интернет и мобильное приложение Приват24», — сказано в сообщении.

Кому уже доступна услуга

Бета-версия инновации уже доступна всем пользователям мобильного Приват24 (iOs и Android) — нужно только обновить приложение до последней версии.
Вызовы в банк через приложение бесплатные и работают при наличии мобильного интернета или Wi-Fi.
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«Важно, что такой способ общения с банком безопасен, поскольку звонок защищен логином и паролем от Приват24», — отмечают в банке.

Как воспользоваться услугой

Чтобы позвонить в ПриватБанк из приложения, нужно:
  • войти в мобильный Приват24 со своим логином и паролем;
  • перейти в «Профиль клиента» — «Служба поддержки» — «Звонок через Приват24» (или «Звонок в поддержку» для Android).
Клиенты ПриватБанка смогут звонить в банк через приложение Приват24
privatbank.ua
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По материалам:
Finance.ua
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