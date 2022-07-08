В ПриватБанке назвали преимущества от повышения курса доллара по картам — Finance.ua

В ПриватБанке назвали преимущества от повышения курса доллара по картам Сегодня 09:00 — Фондовый рынок

Повышение курса доллара по картам в ПриватБанк е позволит получателям переводов в Украине получать больше гривны.

Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Как заявила руководитель департамента переводов ПриватБанка Мария Страшко, с сегодняшнего дня становится еще выгоднее получать валютные срочные переводы, карточные и SWIFT переводы на гривневые карты и счета банка.

Например, при зачислении на гривневую карту срочного перевода от родных на сумму 1000 долл. США, по текущему курсу клиенты получают на карту почти на 6000 грн больше, чем, например, неделю назад, — сказала руководитель департамента переводов ПриватБанка Мария Страшко.

По данным пресс-службы, с начала войны ежемесячно на карты и счета ПриватБанка украинцы получают более 2 млн переводов из-за рубежа на сумму более 600 млн долларов.

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Справка Finance.ua:

ПриватБанк с 6 июля повысил стоимость доллара, установив «рыночный курс» по картам. Доллар подорожал с 32,79 до 35,46 гривен, евро — с 33,67 до 36,63 гривен;

в банке подняли карточный курс до уровня продаж наличного. Это касается курсов конвертации по картам: снятие наличных и переводы в гривне в Украине с валютных карт, а также всех видов операций за рубежом в валюте с использованием гривневых карт.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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