ПриватБанк и monobank установили рыночный курс безналичного обмена валют — Finance.ua
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ПриватБанк и monobank установили рыночный курс безналичного обмена валют

Валюта
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ПриватБанк и monobank установили рыночный курс безналичного обмена валют
ПриватБанк и monobank установили рыночный курс безналичного обмена валют
ПриватБанк и monobank с 6 июля устанавливают рыночный курс валютообмена для безналичных операций.
Об этом сообщают пресс-службы банков.

Что это означает

В первую очередь это касается курсов конвертации по картам: снятие наличных и переводы в гривне в Украине с валютных карт, а также все виды операций за рубежом в валюте с использованием гривневых карт.

Если нужно снять наличные деньги: простые советы 🧐

Банки устанавливают единые курсы обмена валют для оплат картами и купли-продажи наличной валюты в своих отделениях исходя из рыночной ситуации, нормативных документов регулятора, поддержания целостности рынка и исходя из интересов клиентов.
Курс гривны по карточным операциям в ПриватБанке на сегодняшний день установлен на уровне 35,25-35,46 грн/$ и 36,55-36,64 грн за евро.
При этом курс гривны по карточным операциям в monobank на сегодняшний день установлен на уровне 35,30-35,45 грн/$ и 36,6-36,63 грн за евро.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк с 21 мая отменил ограничение на установление курса, по которому банки продают наличную валюту — до сих пор он не мог отклоняться более чем на 10% от официально установленного регулятором;
  • ПриватБанк тогда заявил, что сохранит курс конвертации гривны в иностранную валюту по своим картам за пределами страны, действовавший до отмены Нацбанком ограничений на верхний предел такого курса;
  • Приватбанк ограничит расходы по картам клиентов, если при обороте 500 тысяч гривен в месяц они не смогут или откажутся документально подтвердить свои доходы.

Актуальная информация о курсах валют на Finance.ua

По материалам:
Finance.ua
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