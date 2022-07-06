ПриватБанк и monobank установили рыночный курс безналичного обмена валют — Finance.ua

ПриватБанк и monobank установили рыночный курс безналичного обмена валют Сегодня 10:01 — Валюта

ПриватБанк и monobank установили рыночный курс безналичного обмена валют

ПриватБанк и monobank с 6 июля устанавливают рыночный курс валют ообмена для безналичных операций.

Об этом сообщают пресс-службы банков.

Что это означает

В первую очередь это касается курсов конвертации по картам: снятие наличных и переводы в гривне в Украине с валютных карт, а также все виды операций за рубежом в валюте с использованием гривневых карт.

Банки устанавливают единые курсы обмена валют для оплат картами и купли-продажи наличной валюты в своих отделениях исходя из рыночной ситуации, нормативных документов регулятора, поддержания целостности рынка и исходя из интересов клиентов.

Курс гривны по карточным операциям в ПриватБанке на сегодняшний день установлен на уровне 35,25-35,46 грн/$ и 36,55-36,64 грн за евро.

При этом курс гривны по карточным операциям в monobank на сегодняшний день установлен на уровне 35,30-35,45 грн/$ и 36,6-36,63 грн за евро.

Справка Finance.ua:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничение на установление курса, по которому банки продают наличную валюту — до сих пор он не мог отклоняться более чем на 10% от официально установленного регулятором;

ПриватБанк тогда заявил, что сохранит курс конвертации гривны в иностранную валюту по своим картам за пределами страны, действовавший до отмены Нацбанком ограничений на верхний предел такого курса;



Приватбанк ограничит расходы по картам клиентов, если при обороте 500 тысяч гривен в месяц они не смогут или откажутся документально подтвердить свои доходы.

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